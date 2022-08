Une famille visée par des crimes

Pour la deuxième fois en autant de mois, une famille bien connue dans l’industrie de l’automobile de luxe à Montréal a été victime d’actes criminels violents.

« On se brise la tête depuis ce matin, on essaye de comprendre », a affirmé John Scotti, dont la famille gravite dans le monde des voitures de luxe depuis plus de 40 ans.

Dans la nuit de dimanche à hier, vers 1 h 30, un projectile s’est logé dans une vitre du concessionnaire John Scotti Luxury Prestige, dans le secteur de Kirkland.

Une voiture de patrouille de la compagnie Centurion Solutions, qui assurait la sécurité sur les lieux, a aussi été atteinte par une balle.

Heureusement, l’agent de sécurité qui se trouvait à bord du véhicule lors des événements n’a pas été blessé. Il croyait au départ entendre des pétards.

Selon nos informations, trois suspects ont rapidement pris la fuite après avoir commis leur méfait. Aucune des nombreuses voitures de luxe sur place n’a été endommagée (voir encadré).

Les policiers ont pu consulter les caméras de surveillance de l’établissement, qui sont très nombreuses à l’extérieur.

Un autre incident

Ce n’est toutefois pas un hasard si un véhicule d’une compagnie de sécurité était présent.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Selon une source, la compagnie avait été engagée à la suite d’un incendie criminel survenu le 5 juin dernier chez le concessionnaire John Scotti Mitsubishi, dans l’arrondissement Saint-Léonard.

Vers 23 h 20, les policiers avaient avisé que deux véhicules stationnés étaient la proie des flammes, dans le stationnement.

Des traces d’accélérant avaient été trouvées sur les lieux par les policiers. Les véhicules étaient seulement endommagés à l’avant.

« C’est fatigant, quand tu sais pas pourquoi il arrive des choses comme ça. [...] C’est vraiment pas le fun », a soutenu de son côté Orlando Scotti, qui est le propriétaire du concessionnaire Mitsubishi.

Tentative ratée

Selon ses dires, ce serait de « jeunes suspects » sans grande expérience qui s’en sont pris à son commerce. Ils avaient tenté de mettre le feu une première fois la veille des événements en juin, mais sans succès.

Depuis, la famille Scotti a renforcé sa sécurité chez ses concessionnaires à Montréal.

Dans ces deux affaires, le Service de police de la Ville de Montréal n’a toujours pas procédé à des arrestations. On tente d’établir s’il peut y avoir un lien.

« Pour le moment, il est trop tôt pour confirmer quoi que ce soit. L’enquête suit encore son cours [...] il y a des informations à analyser et à valider », a indiqué la porte-parole Véronique Comtois.

D’autres événements survenus au cours de la nuit dernière, comme un véhicule incendié dans le secteur de LaSalle, font également l’objet d’une enquête.

Rien à se reprocher

La famille Scotti espère toutefois qu’il s’agit d’un hasard et que personne ne leur en veut. Elle dit collaborer « entièrement avec les policiers ».

« Nous n’avons aucune idée de ce qui a occasionné cette situation. [...] Nous n’avons rien à nous reprocher. Nous pensons qu’une erreur s’est produite », a assuré Pasquale Scotti, l’une des gestionnaires dans l’entreprise familiale.

– Avec Maxime Deland et Jean-Louis Fortin

Quelques-uns de leurs véhicules de luxe à vendre

Photo Antoine Lacroix

Maserati MC12 2005 5 M$

Porsche Spyder 2015 2,6 M$

Lamborghini Aventador SVJ 2021 2 M$

Ferrari 599 Sa Aperta 2011 1,8 M$

Ferrari 812 Superfast GTS 2021 969 900 $

Rolls Royce Cullinan Black Badge 2021 699 900 $