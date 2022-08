Vers le réaménagement d'une place publique à Baie-Comeau

Les travaux pour construire la place publique du secteur du plateau à Baie-Comeau vont pouvoir commencer d’ici la fin de l’année.

L’octroi d’une aide fédérale de 450 000 $ au projet évalué à près de 1,5 million $ permettra à la Ville de commencer à octroyer des contrats dès cet automne.

Québec accorde sensiblement le même montant que son vis-à-vis. De son côté, la ville profite du programme de retour sur la taxe sur l’essence pour injecter seulement 52 000 $ dans le projet.

Le maire Yves Montigny avait promis, lors de son premier mandat, que le terrain vague prévu pour la place publique sera totalement réaménagé avec, entre autres, des bâtiments sanitaires et des bancs pour permettre aux résidents et aux travailleurs du secteur de prendre du bon temps. La place publique servira aussi de lieu de diffusion culturelle à petite échelle, par exemple pour des chansonniers.

Pour le maire, la place publique n’est que la première étape pour relancer le secteur du plateau. En étant situé non loin d’écoles, du Centre de services scolaire, de l’hôpital et d’un CHSLD, ce secteur accueillera des espaces de bureaux, un centre de santé pour les jeunes et un espace de travail collaboratif.

Tous ces projets devraient être en place pour la fin de l’année 2023.