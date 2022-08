VIA Rail: les conventions collectives sont ratifiées

Les quelque 2400 employés qui travaillent dans les gares, les trains et les bureaux de VIA Rail ont entériné le renouvellement des conventions collectives négociées le 12 juillet dernier.

Les conventions collectives 1, 2 et 3 pour les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor seront rétroactives au 1er janvier 2022 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, a fait savoir l’employeur dans un communiqué, mardi.

«Nous sommes ravis de la ratification de ces ententes mutuellement avantageuses qui assureront la stabilité pour les trois prochaines années, ainsi qu'une plus grande souplesse pour poursuivre activement la reprise de nos services», a déclaré la chef de la direction Expérience employé de VIA Rail, Martine Rivard.

Les ententes actuelles permettront aux employés de «rattraper leur retard postpandémie» avec une augmentation salariale de 5,5% en 2022, une hausse de 3,5% en 2023 et une augmentation de 2,5% en 2024, pour une augmentation salariale moyenne sur trois ans de 3,83%.

Les nouvelles conventions collectives comprennent également «des révisions de diverses règles de travail et une collaboration plus étroite sur les questions de diversité et d'inclusion».

Rappelons que les 2400 employés syndiqués s’étaient dotés d’un mandat de grève, à 99%, lors d’assemblées tenues entre le 20 juin et le 1er juillet un peu partout au Canada. La grève avait été évitée de justesse grâce à la conclusion d’une entente de principe entre les deux parties, le 12 juillet dernier.