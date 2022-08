Deux meurtres par balle en moins d'une heure à Montréal

Deux personnes ont été tuées par balle mardi soir dans les arrondissements de Saint-Laurent et Ahuntsic à Montréal, ce qui porte le bilan des homicides à 17 dans la métropole depuis le début de l’année.

Vers 21 h 45, alertés par des coups de feu, les policiers se sont rendus sur le boulevard Jules-Poitras à la hauteur du boulevard Deguire dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

À leur arrivée, ils ont trouvé un homme de 64 ans blessé par balle au haut du corps. Celui-ci est décédé sur place, a rapporté la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Gabriella Youakim. La victime est connue des services de police, a fait savoir le SPVM tôt mercredi matin.

Selon les premières informations, un suspect aurait fait feu sur la victime pour une raison encore inconnue.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Aucune arrestation n’a eu lieu. Une scène de crime a été érigée et les enquêteurs doivent se rendre sur place afin de déterminer les causes et circonstances de l’événement.

Une heure après, un autre homme a été la cible de coups de feu, cette fois-ci dans Ahuntsic-Cartierville, rue Meilleur. Sur place, les policiers ont trouvé une personne au sol blessée par balle au haut du corps. L’individu est décédé sur place.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Ces deux meurtres sont les 16e et 17e homicides de l’année à survenir sur le territoire du SPVM.