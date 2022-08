SCHERRER, Marie-Josée Méthot



Au CHSLD de St-Jean-Port-Joli, le 26 juillet 2022 à l'âge de 88 ans et décédée Mme Marie-Josée Méthot, épouse de feu M. Benoit Scherrer. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap St-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Lise Fortin), Marc (Francine Lafond), Guy (Louise Dion), Mélanie (François Chénier); ses petits-enfants: Mathieu Scherrer (Valérie Laprise), Julie Scherrer (David Germain Bédard), Gabriel Scherrer (Léa Fillion), Marianne Scherrer, Camille Chénier (Patrice Chabot), Gabrielle Chénier (Colin Vigneault Barrette); ses arrière-petits-enfants: Sophia-Rose Scherrer, James Scherrer, Maxime Bédard et Eloi Bédard. Elle était la sœur de: feu Bastien (feu Rachelle Prémont), feu Bernard. De la famille Scherrer, elle était la belle-sœur de: feu Rosaire (feu Berthe Langlois), feu Roland (feu Rachel Bilodeau), feu Sr Judith. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Jean-Port-Joli ainsi que celui de la Résidence des Bâtisseur-Mgr Deschênes pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation des services de santé de la MRC de l'Islet, www.fondationsantelislet.com