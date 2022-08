GAGNON, Rita Rousseau



À la résidence À La Petite-Villa de Saint-Pascal, le 29 juillet 2022, est décédée à l'âge de 98 ans et 3 mois, Mme Rita Rousseau, épouse de feu M. Lionel Gagnon, fille de feu Mme Rose-Anne Lavoie et de feu M. Auguste Rousseau. Elle demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de : Maurice (Carole Bonenfant), feu Rita, sa fille adoptive. Elle laisse également dans le deuil sa petite-fille, Audrey Gagnon Gamache. Elle était la sœur de : feu Wilfrid, feu Léo (feu Rita Dionne), feu Léona (feu Armand Proulx) et la belle-sœur de : feu Marie-Marthe (feu Albert Emond), feu Robert (Ida Archambault), feu Yvonne (feu Albert Lebel). Sont aussi attristés par son départ : son neveu, Guy Rousseau, fils de son frère, Léo; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Rousseau et Gagnon ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Gaétan Lévesque, au personnel des Services Kam-Aide inc., du CLSC Les Aboiteaux (Aides à domicile) et de la résidence À La Petite-Villa pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la