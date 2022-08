Debbie Lynch-White et Olivia Palacci dans la nouvelle série «Les Bombes»

Debbie Lynch-White et Olivia Palacci tiendront la vedette de la nouvelle comédie dramatique de Séries Plus, signée de la plume de Kim Lévesque-Lizotte.

Les deux comédiennes y partageront l’écran avec leurs consœurs Julie de Lafrenière et Sarah Desjeunes Rico avec lesquelles elles incarneront «Les Bombes».

Juliette (Olivia Palacci), Vicky (Sarah Desjeunes Rico), Claudine (Debbie Lynch-White) et Emma (Julie de Lafrenière), quatre trentenaires qui ne se connaissent pas, apprendront à se serrer les coudes alors qu’elles aboutissent toutes dans la même chambre d’un centre spécialisé en dépendances.

Réalisée par Pascal L’Heureux, cette fiction devrait en être une qui fait du bien à l’âme et dans laquelle des personnages forts abordent des contradictions et des questionnements sur la nature humaine ainsi que sur la volonté d’être mieux dans sa peau.

Les tournages doivent débuter au cours des prochaines semaines, notamment à Orford.

Décomposée en six épisodes, «Les bombes», écrite par Kim Lévesque-Lizotte et produite par Sovimage, atterrira sur Série Plus l’hiver prochain.