Enflammer l’été...

Un événement incontournable de l’été, et ce pour une 39e année, le Festivent Ville de Lévis, débute ce soir pour se poursuivre jusqu’à dimanche, au parc Champigny de l’avenue Taniata de l’arrondissement Saint-Jean-Chrysostome. La Société de transport de Lévis (STLévis) met à votre disposition un service de navette à 1 $ pour vous déplacer jusqu’aux deux sites de l’événement (parc Champigny et Juvénat Notre-Dame). Pour connaître la programmation complète du Festivent : festivent.ca

Arts et Reflets

L’artiste peintre Isabelle Desrochers (photo) a accepté la présidence d’honneur de la 28e présentation d’Arts et Reflets, le plus important symposium de peinture en plein air au Québec réunissant une centaine d’artistes, qui se tiendra du 5 au 7 août à Château-Richer. Isabelle crayonne depuis sa plus tendre enfance. En 1999, elle découvre la peinture et c’est seulement vers les années 2000 qu’elle entrevoit la possibilité de faire carrière dans le domaine. Depuis 2003, elle se démarque au niveau des arts décoratifs, cumulant ainsi plusieurs parutions dans divers magazines. Elle partage sa passion en donnant des ateliers un peu partout au Québec et a même eu l’opportunité d’enseigner en Europe. C’est en 2012 qu’Isabelle fait le grand saut et commence à vendre ses tableaux originaux. Ses œuvres se caractérisent par ses « généreuses », c’est-à-dire des femmes voluptueuses et amoureuses de la vie.

Que la fête commence !

C’est sous le thème « Que la fête commence ! » que se tiendra Arts et Reflets cette année, à Château-Richer, mais c’est aussi le titre de l’œuvre officielle de la présentation de l’événement 2022 (photo) réalisée par l’artiste-peintre Isabelle Desrochers. Une reproduction de la toile a fait l’objet récemment d’un tirage au sort parmi tous ceux et celles ayant rempli les conditions du concours. L’heureuse gagnante est Nathalie Lebel de Québec.

En souvenir

Le 3 août 1952. C’est la fin des Jeux Olympiques d'été d’Helsinki. Le Tchécoslovaque Emil Zátopek (à l'extrême gauche sur la photo) remporte le 5 000 m, le 10 000 m et le marathon, devenant le premier athlète de l’histoire olympique à réussir l’exploit aux mêmes Jeux. Le Canada récolte une médaille d’or, attribuée à George Généreux au tir au pigeon d’argile, et deux d’argent, dont celle de Gérard Gratton en haltérophilie chez les 75 kg.

Anniversaires

Farouk Cheïkha (photo), copropriétaire des boutiques Groupe Cheïkha, 73 ans... Tom Brady, quart-arrière de la NFL (Buccaneers de Tampa Bay) 45 ans... Guy Boucher, ex-entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa de la LNH (2016–2019), 51 ans... Marcel Dionne, joueur de hockey (1971-89), 71 ans... Ron Fournier, ex-animateur sportif québécois, 73 ans... Tony Bennett, chanteur américain, 96 ans.

Disparus

Le 3 août 2017 : Jacques Daoust (photo de gauche), 69 ans, député de Verdun et ex-ministre libéral (2014-2016) ... 2017 : Robert Hardy (photo des droite), 91 ans, acteur britannique présent dans quatre des huit films d’Harry Potter, dans lequel il jouait le ministre de la magie... 2016 : Bertrand (Bill) Leblanc, 88 ans, auteur et dramaturge québécois... 2015 : Gabrielle Labbé, 84 ans, (Gaby Simard) la mère de René et de Nathalie Simard... 2013 : Claude Beaudin, 56 ans, journaliste à Radio-Canada (radio) à Rivière-du-Loup... 2011 : Mark Munro, 61 ans, véliplanchiste et grand ambassadeur du monde de la planche à voile... 2011 : Réjean Duc Dufour, 63 ans, motocycliste, concepteur pour Harley-Davidson... 2008 : Yves Patenaude, 69 ans, ex-président du Carnaval de Québec (1982) et de la Maison Kinsmen... 2008 : Jean Pilote, 51 ans, animateur, annonceur, impresario, comédien et producteur québécois... 1995 : Claude Cadorette, 46 ans, journaliste sportif au Journal de Québec qui perd la vie dans un accident de voiture à St-Hilarion dans Charlevoix...1992. Manda Parent, 85 ans, comédienne québécoise.