Le marteau de Gary Bettman

Le dossier des évènements de juin 2018 à London est un des plus pollués et des plus toxiques que j’aie vus dans ma longue carrière.

Huit joueurs seraient impliqués dans ce qui pourrait être un viol collectif. Mais les hésitations, très compréhensibles, de la présumée victime, le laxisme probable de la police et surtout, le comportement épais, stupide, amoral et immoral des dirigeants de Hockey Canada et de Sport Canada ont complètement sali ce qui aurait pu être une cause au criminel.

La victime présumée a touché des centaines de milliers de dollars peut-être quelques millions comme compensation aux assauts qu’elle aurait subis. C’est un choix qu’elle a fait et compte tenu des tortures que le système judiciaire fait subir aux victimes d’agressions sexuelles, on peut la comprendre.

De plus, rien ne dit que la crédibilité de la jeune femme aurait passé le test d’une cour de justice. Les grands criminalistes sont des avocats retors et dangereux.

CE QUE LA SOCIÉTÉ VEUT

Rien ne peut justifier ce qui s’est passé. Rien ne peut justifier la violence et l’agression contre une femme. Ni l’alcool, ni la dope, ni l’excitation.

Mais ces huit jeunes hommes, dont plusieurs se retrouvent millionnaires dans des équipes de la Ligue nationale, sont le produit de ce que le Canada sportif veut.

On vante depuis des décennies le hockey « Canadian style ». Faut que nos joueurs, qu’ils aient 18 ou 28 ans, soient forts, agressifs, violents et intimidants.

Jeff Petry a refusé de casser une gueule après une mise en échec subie par Jake Evans et les fans et certains animateurs de radio ont vomi sur lui le lendemain.

Les jeunes dans le hockey d’élite sont éduqués pour être full testostérone, pour être sans peur et être de parfaits jeunes mâles alpha capables de battre des Américains, des Russes ou des Finlandais. Les filles les attendent, ils finissent par croire que ça leur est dû et parfois, encore trop souvent, tout dérape.

C’est évident que c’est une question d’éducation. On doit, dans une société moderne, leur enseigner à être forts et courageux, mais en même temps à être respectueux et capables de gérer leurs pulsions.

Ça doit être possible. Peut-être qu’on y arrive en Suède ou en Finlande. Les viols collectifs y semblent rares dans le hockey junior !

Il faut également que le système judiciaire finisse par donner une chance réelle aux présumées victimes d’obtenir justice. Ce n’est pas le cas présentement.

BETTMAN TIENT SON MARTEAU

Vous connaissez cette image de la Justice. Le marteau du juge qui s’abat. Parmi les huit présumés agresseurs, certains sont déjà dans la Ligue nationale. Tôt ou tard, leurs noms vont sortir. Ils seront identifiés.

C’est là qu’une autre forme de justice risque d’être administrée. Gary Bettman ne tolère rien quand il s’agit d’agression sexuelle. Joël Quenneville, un grand coach gagnant de trois Coupes Stanley, Stan Bowman, fils du légendaire Scotty, et d’autres ont été suspendus à Chicago. Ils sont sans emploi. Gary Bettman n’a pas digéré le repêchage de Logan Mailloux.

Si les choses vont plus loin avec Hockey Canada, le marteau du vrai juge va s’abattre. Ça va faire très mal.