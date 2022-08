LNH: l’optimisme règne chez les Predators

Même s’il reste plusieurs semaines avant le début des camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey (LNH), de nombreux joueurs des Predators de Nashville ont déjà repris l’entraînement sur glace.

Mené par le capitaine Roman Josi, un petit groupe a sauté sur la glace à Nashville, visiblement excité des récentes acquisitions du club. Ryan Johansen, Dante Fabbro et Colton Sissons étaient notamment présents, mardi, avec l’objectif d’arriver au camp le mieux préparé possible.

«Je pense que cela montre à quel point ces gars sont dévoués et à quel point ils veulent gagner», a déclaré Fabbro, selon des propos rapportés par le site web officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je pense que plus tôt vous pourrez rassembler tout le monde, plus tôt il sera possible de créer des liens... Cela envoie simplement un excellent message au reste de l'organisation pour montrer à quel point nous sommes dévoués et à quel point nous sommes prêts à tout démarrer du bon pied.»

Balais

Les Predators ont terminé la dernière saison avec une fiche de 45-30-7 (97 points) qui leur a permis de prendre part aux séries éliminatoires. Malheureusement pour eux, ils ont croisé le fer avec les éventuels champions de la coupe Stanley – l’Avalanche du Colorado – dès la première ronde. Ils ont été balayés.

Si la honte de ce coup de balai fait encore mal, l’optimisme semble toutefois bien présent.

«C'est embarrassant d'être balayé, a acquiescé Johansen. Nous sommes gênés et l'essentiel est que vous devez trouver un moyen d'être meilleur en tant que club. Nous avons fait quelques ajouts. Nous savons que nous devons nous améliorer et nous sentons que nous ne sommes pas loin. Donc, si nous pouvons chacun nous améliorer et améliorer un peu notre jeu d'équipe, cela nous donnera une meilleure chance en séries éliminatoires.»

Chimie

Ces ajouts dont parle Johansen, ce sont le défenseur Ryan McDonagh et l’attaquant Nino Niederreiter. Johansen a d’ailleurs évolué avec Niederreiter pendant deux saisons avec les Winterhawks de Portland, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL).

«[La carrière] de McDonagh parle d’elle-même, s’est enthousiasmé Johansen. Il a deux coupes, il a été capitaine des Rangers pendant un certain temps et il a une carrière formidable.»

«Quant à Nino, nous nous sommes vraiment entraidés pour lancer nos carrières et être repêchés. C'était il y a longtemps, mais il y a une histoire, et il y avait de la chimie et du succès. C'est juste un gars formidable dans la chambre, un super coéquipier et il va très bien s'intégrer ici.»

Ajoutez à cela la lucrative prolongation de contrat signée par Filip Forsberg, et les raisons de se réjouir sont bien présentes au Tennessee.

«Nous sommes pompés, a lancé Sissons. Nous sommes heureux du retour de [Forsberg]. Ce ne serait pas la même chose sans lui.»