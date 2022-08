LNH: une saison de plus pour Jesper Bratt au New Jersey

Les Devils du New Jersey et Jesper Bratt ont été incapables de s’entendre à long terme, mais ils ont malgré tout évité l’arbitrage, mercredi, en vertu d’un contrat d’une saison et de 5,45 millions $.

Bratt, 24 ans, sera conséquemment joueur autonome avec compensation dans moins d’un an.

Le Suédois a connu une véritable éclosion en 2021-2022. Alors que sa marque personnelle était auparavant de 35 points en une campagne, il a totalisé 26 buts et 73 points en 76 matchs.

Sélectionné en sixième ronde par les Devils en 2016, l’ailier gauche a cumulé 70 filets et 203 points en 307 rencontres dans la Ligue nationale, toutes avec les Devils.