Pourquoi la CAQ veut tuer le PQ?

Question quiz préélectorale : pourquoi la CAQ tient-elle autant à tuer le PQ ?

On dirait que ce n’est pas suffisant pour les troupes de François Legault de trôner au sommet des sondages et de voguer tranquillement vers un autre gouvernement majoritaire.

Il faut que la CAQ occupe tout le terrain nationaliste.

De A à Z.

Qu’il ne reste qu’une seule nuance de bleu dans le paysage politique québécois : le bleu caquiste.

LA TÊTE SOUS L’EAU

Pourtant, le PQ, ce n’est pas l’ennemi juré !

Le méchant qu’on doit abattre !

L’opposant qu’il faut absolument saigner à blanc !

C’est, comme me disait un de mes amis, « le petit cousin de Sainte--Rosalie ».

Qu’est-ce que la CAQ gagnerait si le PQ crevait la bouche ouverte ?

Rien.

Au contraire : en tuant le PQ, en l’étouffant avec un oreiller, en lui mettant la tête sous l’eau jusqu’à ce qu’il ne fasse plus aucune bulle, en l’exterminant comme si c’était de la vulgaire vermine, en dansant la danse des canards chaque fois qu’un ex--souverainiste fait son apostasie et trahit ses anciennes convictions, la CAQ se tire dans le pied.

Elle se prive d’un moyen de négociation avec Ottawa.

« Accédez à nos demandes, sinon, les péquistes vont reprendre du poil de la bête et hanter à nouveau vos nuits ! »

Imaginez un Québec sans PQ.

Fini, terminé.

Les fédéralistes ont gagné.

La menace séparatiste est morte et enterrée six pieds sous terre, entre la tombe de Pierre Bourgault et celle de Pierre Falardeau.

Vous croyez que ça amènerait Ottawa à se montrer plus conciliant devant les demandes de François Legault ?

À donner le feu vert à la loi 21 ?

À la loi 96 ?

Pas sûr.

Pas sûr pantoute.

PARDONNEZ MES ANCIENS PÉCHÉS !

Je ne suis pas naïf, je sais que le but, en politique, c’est de gagner.

Mais il y a une différence entre vouloir faire mordre la poussière à son adversaire et se comporter comme un prédateur.

On dirait que pour la CAQ, il ne suffit pas d’avoir raison. Il faut prouver que les autres – tous les autres – ont tort !

Vous savez ce qu’on dit à propos des anciens fumeurs ? Que ce sont les militants antitabac les plus crinqués. Qu’ils voient des mégots, des cendriers et de la fumée partout.

Eh bien, on dirait que c’est la même chose avec monsieur Legault. Comme si notre premier ministre avait honte d’avoir été un jour souverainiste, d’avoir cru à ce rêve, et qu’il ne souhaite qu’une chose, maintenant : rayer le PQ de la carte, pour faire pardonner ses « erreurs de jeunesse ».

Pourtant...

Ça serait bien, non, qu’il y ait encore des députés péquistes pour encourager le gouvernement caquiste à aller plus loin ?

À pousser plus fort ?

QUI VOULEZ-VOUS DANS L’OPPOSITION ?

Nous vivons en démocratie, et en démocratie, il y a une opposition.

Quel parti voulez-vous comme opposition officielle ?

Le PLQ, qui ne cesse de dire une chose et son contraire ? QS ? Duhaime, qui a courtisé les antivax et qui courtise maintenant les anglos ?

Ou des nationalistes bleu foncé, qui rappelleront au premier ministre de mettre un peu de teinture dans son bleu lorsque celui-ci sera trop pâle ?