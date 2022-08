Rita Baga se lance à la conquête de la planète

Après s’être fait connaître à travers le pays grâce à Canada’s Drag Race, Rita Baga fait désormais de la planète entière son terrain de jeu. En plus d’animer Drag Race Belgique, la Québécoise accueillera demain soir les plus grands noms de l’industrie sur la scène de Fierté Montréal.

« Les choses vont bien, je suis vraiment heureux », souffle Jean-François Guevremont, alter ego masculin de Rita Baga.

En effet. Car son étoile brille désormais de tous ses feux, et pas simplement dans les cieux de la métropole. C’est d’ailleurs à sa sortie de l’avion le ramenant de Belgique qu’il s’est entretenu avec Le Journal, lundi soir.

Évidemment tenu au secret par la production, Jean-François Guevremont peut tout de même confirmer qu’il vient tout juste de boucler le tournage de la première saison de Drag Race Belgique – nouvelle déclinaison européenne de RuPaul’s Drag Race – qu’il pilotera désormais. La diffusion est prévue pour l’an prochain.

« À chaque jour, je me disais “Ben voyons que je suis en train de vivre ça !” J’ai eu énormément de plaisir à travailler là-dessus et j’ai très hâte que les gens puissent découvrir cette saison », avance-t-il.

Scène et télé

Mais d’ici là, on pourra retrouver sa Rita Baga à compter de dimanche sur les ondes de Crave pour la nouvelle série La drag en moi, adaptation québécoise du format américain Dragnificient ! Appuyée par deux complices, elle offrira à chaque épisode une métamorphose à des gens désireux de marquer un tournant important dans leur vie.

Vous préférez voir Rita Baga dans son élément naturel, soit sur scène ? Ça tombe bien puisqu’elle pilotera demain soir le spectacle Drag Superstars, traditionnelle soirée de Fierté Montréal qui reprend du service après avoir vu ses deux dernières éditions annulées par la pandémie.

Cette tradition, c’est Jean-François Guevremont lui-même qui l’a implantée dans le cœur de la métropole. Alors directeur de la programmation chez Fierté Montréal (il a quitté ses fonctions pour se consacrer pleinement à la carrière en essor de Rita Baga), il avait eu l’idée de réunir les plus grandes stars mondiales du drag sur une même scène le temps d’une soirée sertie de strass et de paillettes, truffée de musique et de chorégraphies périlleuses.

Le projet a rapidement outrepassé les ambitions de son instigateur, accueillant chaque été jusqu’à 23 000 spectateurs au parc des Faubourgs. Et Jean-François Guevremont s’attend même à battre ce record d’achalandage sur le nouveau site, soit celui de l’Esplanade du Stade olympique.

Effervescence

Et pourquoi ? Parce que l’édition 2022 ratisse désormais plus large, accueillant sur sa scène des stars du drag tout aussi dignes de ce titre, mais n’ayant pas été propulsées par la locomotive Drag Race.

« C’est certain que Drag Race a ouvert énormément de portes aux artistes drag. Mais aujourd’hui, il y a de plus en plus de plateformes et émissions qui mettent ces artistes de l’avant et on se devait de refléter toute l’effervescence et la diversité de notre communauté avec cet événement », explique Jean-François Guevremont.

Ainsi, HercuSleaze (Call Me Mother), Sasha Baga et Pétula Claque (La drag en moi), Ada Vox (Queen of the Universe) et la légende locale Manny fouleront les mêmes planches que les Kylie Sonique Love, Lawrence Chaney, Pythia, Tayce et autres Ra'Jah O’Hara de ce monde.

►Le spectacle Drag Superstars aura lieu demain soir, dès 20 h, sur la scène TD de l’Esplanade de la Place des arts.