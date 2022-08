Sondage Léger: Legault se dirige vers la victoire, Duhaime cesse de faire des gains

Un sondage par mois jusqu’au 3 octobre : Les Québécois iront voter pour choisir leur gouvernement le 3 octobre. À deux mois des élections, Le Journal, TVA et la plateforme QUB publient aujourd’hui et dans les prochains jours un sondage mensuel qui mesure l’humeur de l’électorat.

À deux mois des élections, François Legault vogue vers une victoire facile. Mais la course pour la deuxième position se précise, alors qu’Éric Duhaime plafonne et que QS démontre un potentiel de croissance, révèle un nouveau sondage Léger.

• À lire aussi: Sondage Léger: Comment percevez-vous les chefs de partis au Québec

• À lire aussi: La visite du pape ne changera rien, craignent les Québécois

Intentions de vote au provincial 44% des québécois choisieraient la CAQ de Legault. Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter?

En hausse de 3 points à 44 %, les intentions de vote de la CAQ « commencent à se cristalliser », analyse le sondeur Jean-Marc Léger.

« C’est exactement le score moyen que la CAQ a obtenu depuis 12 mois. Donc, son vote se consolide » en vue du scrutin du 3 octobre, observe-t-il.

Évolution des intentions de vote

De plus, 59 % des répondants se disent satisfaits du gouvernement Legault, ce qui constitue un potentiel à la hausse pour les troupes caquistes.

« Robert Bourassa disait toujours qu’il faut surveiller la satisfaction parce que c’est la tendance future », rappelle M. Léger.

Fermeté de la décision Est-ce que votre choix au provincial est définitif ou il est possible que vous changiez d’idée?

Bataille de l’opposition

Pour les oppositions, la marge de manœuvre est limitée, malgré la campagne électorale à venir : 62 % de l’ensemble des électeurs affirment déjà que leur choix est définitif.

Chez les conservateurs d’Éric Duhaime, les appuis glissent de 15 % à 13 %.

Le recul peut sembler limité, mais M. Léger fait remarquer que le nouveau chef conservateur a rapidement atteint son maximum d’appuis.

« C’est le parti d’un seul débat, qui est celui de la vaccination. C’est le parti aussi d’une région, la région de Québec. Mis à part ça, ils n’ont pas réussi à rejoindre le reste du Québec », dit-il.

Deuxième choix 16% des québécois choisieraient le parti Québecois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parmi les partis politiques provinciaux suivants, lequel serait votre 2e choix? Autre : 41%

Même dans la région de Québec, le Parti conservateur cède un point plutôt que de poursuivre sa montée.

La concentration du vote pourrait toutefois aider le parti à faire élire ses premiers députés sous la bannière conservatrice, dans Beauce-Nord et Sud, ainsi que dans Chauveau où se présente Éric Duhaime.

Pour les libéraux de Dominique Anglade, c’est le calme plat à 18 % depuis trois mois.

À l’opposé, le Parti Québécois peut se réjouir de gagner un point à chaque coup de sonde, mais ferme toujours la marche à 10 %.

Meilleur-e premier-e ministre du Québec 44% des québécois choisieraient François Legault. Lequel des chefs de partis politiques provinciaux suivants ferait le ou la meilleur-e premier-e ministre du Québec? NSP / Refus : 26%

Nadeau-Dubois, un atout pour QS

Après avoir connu un recul durant le mandat, Québec solidaire commence à se démarquer dans les intentions de vote chez les francophones, avec 16 %.

« C’est significativement plus élevé que le Parti conservateur et le Parti Québécois », à 11 % et 12 %, affirme Jean-Marc Léger.

Avec un vote plus « national » et un appui important chez les jeunes (35 %), QS a les ingrédients en main pour mener une bonne campagne, estime le sondeur.

Satisfaction à l’égard du gouvernement Legault Êtes-vous très satisfait-e, plutôt satisfait-e, plutôt insatisfait-e ou très insatisfait-e du gouvernement du Québec dirigé par François Legault?

Son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, demeure le meilleur atout de la formation.

Le jeune politicien performe mieux que son parti quand on demande aux électeurs avec qui ils aimeraient prendre une bière ou discuter d’enjeux politiques.

« C’est comme celui qu’on veut connaître davantage dans la campagne électorale », explique M. Léger.

D’ici là, trois facteurs pourraient venir rebrasser les cartes pour les cinq partis en lice : la hausse du coût de la vie, l’élection du prochain chef conservateur à Ottawa et une nouvelle vague de la pandémie.

Vous aimeriez vous aussi répondre à des sondages? Inscrivez-vous à LEO, le panel de Léger : https://bit.ly/3raMw62