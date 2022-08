Traverse de l’Isle-aux-Coudres: un équipage qui parle majoritairement anglais

L'équipage du Svanoy, le navire qui assure la traversée entre Saint-Joseph-de-la-Rive et L'Isle-aux-Coudres dans Charlevoix, communique en grande partie en anglais.

• À lire aussi - Traverse de L’Isle-aux-Coudres: l’entente est signée, la grève tombe à l’eau

Le service pendant le trajet d’une quinzaine de minutes se passe donc majoritairement en anglais. Si l’opinion des usagers est partagée, pour ceux qui ont parlé avec TVA Nouvelles, le plus important c’est que la sécurité à bord soit assurée.

De son côté, la Société des traversiers du Québec (STQ) se défend et mentionne tout de même qu’il y a une portion des employés qui parle le français sur le bateau en cas d’incident.

Pénurie de main-d’oeuvre

La STQ affirme que l’équipage mixte était la solution pour pallier la pénurie de main-d'œuvre.

«Le recrutement est une préoccupation quotidienne dans chacune de nos traverses. Il fallait s’assurer à l’Isle-aux-coudres d’avoir deux navires cet été. C’est pourquoi nous avons fait affaire avec une firme externe et nous avons donc un équipage mixte à bord », a expliqué le conseiller en communication à la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault.

Ce dernier a aussi indiqué qu’il devrait y avoir une personne de l’équipage qui parle français à chaque traversée.

«Les Québécoises et les Québécois ont le droit de travailler et de recevoir des services dans notre langue officielle et commune, le français. Le ministère de la Langue française est en train de faire les vérifications nécessaires », a assuré le cabinet du ministre de la Langue française Simon Jolin-Barrette.