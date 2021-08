La Gaspésie en un week-end, c’est possible!

Si la Gaspésie est souvent synonyme de longue escapade, ses 5 différents secteurs peuvent aussi bien se prêter à de plus courts séjours.

Pourquoi ne pas s’y rendre en automne en combinant deux ou trois régions, alors que les activités se multiplient au rythme du changement des couleurs?

Pour prévoir un itinéraire bien rempli (ou tout en douceur) durant un week-end, voici des activités incontournables à faire par secteur:

La Côte:

Oasis communication

· Jouer au photographe le long du circuit des fresques, des arts et du patrimoine « Les Murmures de la Ville »

Plonger dans l’histoire d’une ville en parcourant le circuit de ses murales colorées: voilà ce que propose la Ville de Mont-Joli avec son circuit de fresques historiques. Deux trajets sont suggérés et en haute saison, la visite peut être guidée.

· Visiter Les Jardins de Doris

Situés le long de la rivière Matane, Les Jardins de Doris occupent un terrain de 185 000 pieds carrés. À la belle diversité de plantes, de rocailles géantes et d’espaces récréatifs pour enfants – dont un cadran solaire et un jeu d’échecs géants – s’ajoute la vocation du couple propriétaire, amoureux d’horticulture: venir en aide aux jeunes en difficulté.

· Prendre l’apéro à la brasserie artisanale La Fabrique

Atelier Camion

Voilà l’endroit tout indiqué pour frayer avec les habitants de Matane et faire honneur aux produits du terroir. On essaie l’une des 25 bières artisanales et on goûte à l’un des burgers signatures de la brasserie.

La Haute-Gaspésie:

Steve Deschênes

· Activité de cueillette de poissons avec Exploramer

À Sainte-Anne-des-Monts, la compagnie Exploramer propose la cueillette de poissons à marée basse sur le littoral gaspésien. Le guide décrit les poissons et les plantes se trouvant dans le verveux avant de les remettre gentiment à l’eau. Des excursions à thématique scientifiques en mer et des activités culinaires sont également offertes.

· Boire localement à la microbrasserie Le Malbord

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, on goûte aux bières artisanales reflétant la culture de la Haute-Gaspésie: La tripeuse des bois, La missive ou La flibuste. Un arrêt incontournable à Sainte-Anne-des-Monts!

· Randonnée dans le parc national de la Gaspésie

Si le parc national de la Gaspésie est reconnu comme un haut lieu de la randonnée au Québec, c’est que l’altitude de ses montagnes influence le climat façonnant son incroyable paysage et sa large diversité d’espèces uniques au Québec.

· Arrêt photo au phare de Cap-Chat

On arrête prendre des photos du phare rouge où l’on peut même passer la nuit. La maison du phare loge jusqu’à 15 personnes, alors que le chalet écolo en hauteur, le loft, la yourte et le camping au bord du Saint-Laurent accueillent les plus petits groupes.

· Achat de produits locaux et frais chez Atkins et Frères

À Mont-Louis, la poissonnerie Atkins et Frères vend des produits fins qui goûtent le ciel... et la mer! Au menu: saumon, maquereau, morue, truite et crevettes nordiques fumées. De quoi composer le parfait pique-nique.

· Visite du sommet du mont Saint-Pierre avec Carrefour Aventure

Les personnes terre-à-terre peuvent se rendre au sommet du mont Saint-Pierre en autobus 4x4, alors que les plus aventureux peuvent choisir de dévaler ses 430 mètres d’altitude en deltaplane ou parapente tandem.

La Pointe:

· Découverte du Géoparc mondial UNESCO de Percé

Que ce soit pour découvrir les 23 géosites répertoriés, pour profiter de la vue imprenable à partir de la plateforme de verre suspendue à 200 mètres d’altitude ou pour observer des phénomènes géologiques particuliers – dont la Fôrêt Magique, la grotte ou la Crevasse –, baladez-vous à travers les sentiers du Géoparc mondial UNESCO pour ne rien manquer.

· S'inspirer des produits régionaux au Café de L’Anse

À L’Anse-au-Griffon, à Gaspé, les repas se partagent au joli Café de L’Anse du Centre culturel Le Griffon. Le poisson et les fruits de mer sont en vedette autant pour le déjeuner que pour le souper!

· Randonnée au parc national Forillon

Pour profiter pleinement de ce parc, les randonneurs peuvent marcher sur les plages, les galets et dans les sentiers, dont certains mènent au phare de Cap Gaspé.

· Partir en mer avec les Croisières Baie de Gaspé

Croisière Baie de Gaspé

Qui dit escapade en Gaspésie pour un week-end, dit inévitablement croisière et observation des baleines au parc national Forillon. Un incontournable!

· Visite du Site d'interprétation Micmac de Gespeg

On plonge ici dans l’histoire de la culture micmac de la communauté autochtone de Gaspé, de 1675 à aujourd’hui.

La Baie-des-Chaleurs:

· Visite du Site historique national de Paspébiac

On remonte dans le temps lors de la visite dans l’un des plus grands ports d’exportation de morue séchée au 19e siècle. En visite libre ou guidée.

· Dégustation du vin aux fraises de la Ferme Bourdages Tradition

On s’arrête à Saint-Siméon pour goûter au fameux vin aux fraises de la Ferme Bourdages Tradition, œuvre de la 7e génération de la famille d’agriculteurs du même nom. Au menu: visite des champs, histoire, secrets sur la transformation vinicole et autocueillette sur place.

· Profiter de la vue au sommet du mont Saint-Joseph

Steve Deschênes

Qu’on s’y rende en randonnée ou vélo de montagne, le sommet du mont Saint-Joseph – d’une altitude de 555 mètres – offre l’une des plus belles vues sur Carleton-sur-Mer et la Baie-des-Chaleurs!

· Arrêt à la Microbrasserie Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer

On s’y arrête pour manger au pub, boire une bière aux arômes de la région et se procurer un souvenir à la boutique.

La Vallée:

· Vivre l’expérience d’un safari en QUAD

CHOK Images

Les safaris en QUAD permettent de partir, de manière autonome ou guidée, à la découverte des attraits de cette région: canyon, chute, plage, marais, ponts couverts et passerelles.

· Pêche dans une réserve faunique

Pour la pêche aux madeleineaux, on se rend à la Réserve faunique de la rivière Patapédia, alors que pour la pêche au saumon et à la truite, on opte pour la Réserve faunique des rivières Matapédia-et-Patapédia.

· Descente en canot, kayak ou surf à pagaie avec Nature Aventure

Cette compagnie offre de nombreuses activités nautiques et terrestres à Matapédia: canot, kayak, SUP (location d’équipement et forfaits guidés), plongée en apnée, randonnée pédestre et camping. Elle propose également des forfaits canot-camping.

· Randonnée dans le Parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia

Un autre beau grand parc où se rendre pour se délier les jambes dans les sentiers de niveaux faciles à intermédiaires et pour admirer la vue à couper le souffle sur le lac Matapédia.

Pour planifier votre prochain week-end en Gaspésie cet automne, rendez-vous sur le site Web de Tourisme Gaspésie afin de découvrir encore plus d’activités à faire dans chaque région de la péninsule. Une escapade qui vous fera profiter pleinement des couleurs de la saison!