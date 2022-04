Voici les 20 pires délinquants environnementaux au Québec

Les 20 plus grands délinquants de l’environnement Classés par le montant total de contraventions* ($ CAD) RANG ENTREPRISE Contraventions* : TOTAL $ NBR. Détails

1 Corporation Canadian Malartic / Corporation Minière Osisko 873 000 $ 33 La Corporation minière Osisko, puis la Corporation Canadian Malartic qui a racheté la plus grosse mine d’or ciel ouvert au pays, ont été condamnés en 2015 et 2017. Il y a d’abord eu une condamnation de 197 000$ en lien avec 27 constats d’infractions pour des travaux de construction en 2010 de la butte-écran entre la mine et les résidents. La deuxième condamnation concerne 61 infractions regroupées en 2 constats pour les problèmes récurrents de bruit, de nuages de gaz toxiques et de dynamitages mal contrôlés ou excédant les fréquences permises, entre 2010 et 2012. L’amende était de 663 000$ (avec frais de justice). Certains de ces problèmes surviennent encore à l’occasion aujourd’hui. À cela s’ajoutent 4 sanctions administratives pécuniaires.

2 Mines Wabush 811 342 $ 1 Mines Wabush a payé la plus grosse amende en 10 ans pour un déversement d’environ 450 000 litres, en 2013. Les événements sont survenus lors d’un transfert de mazout lourd d’un réservoir à un autre, effectué à l’aide de pompes électriques. Les pompes avaient été laissées en marche toute la nuit sans surveillance. Lorsqu’un employé a remarqué que le réservoir débordait, le lendemain matin, le mazout avait atteint les eaux de la baie de Sept-Îles. Cinq à dix kilomètres de berges ont été souillés, plusieurs oiseaux ont été retrouvés morts ou enduits d’hydrocarbures et un élevage de moules a été contaminé.

3 Hydro-Québec 596 863 $ 23 La plus grosse amende de la société d’État, de 404 000 $, lui a été imposée pour le déversement de 100 000 litres de produits pétroliers à Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, en septembre 2014. La fuite d’hydrocarbures s’est produite pendant des tests d’étanchéité de l’oléoduc qui achemine le mazout lourd et le diesel à la centrale thermique qui alimente les îles en électricité. Les chantiers pour le complexe de la Romaine et pour le projet Grand-Brûlé–Saint-Sauveur, d’une ligne électrique dans les Laurentides, ont aussi entraîné plusieurs sanctions et amendes. Hydro-Québec avait également des problèmes de communication internes. Lorsqu’un incident survenait, le ministère était averti trop tardivement, ce qui a valu plusieurs sanctions à la société d’État. Elle dit s’être améliorée depuis.

4 Rio Tinto 565 354 $ 20 Les différentes alumineries de Rio Tinto Alcan à Saguenay ainsi que les installations de Havre-Saint-Pierre de Rio Tinto Fer et Titane ont reçu 14 sanctions, notamment pour différents rejets de contaminants. Par exemple, du coke vert, un résidu de pétrole, a été déversé dans la baie des Ha ! Ha ! en 2018.

La multinationale a aussi reçu 6 constats d’infractions pour lesquels elle a été condamnée au pénal. On retrouve également des cas de déversements.

La plus grosse amende a été remise à la suite d’un épisode de poussière de bauxite, en janvier 2013. Les forts vents avaient soufflé les résidus d’un site du Complexe Jonquière. Au petit matin, un manteau de neige rouge recouvrait les terrains et les rues du secteur Arvida. La multinationale a écopé d’une amende de 160 000 $ en 2015.

5 Northex Environnement inc. 539 041 $ 3 En 2015, l’entreprise de décontamination des sols de Contrecœur a été déclarée coupable de deux infractions datant de 2010 et 2011 : elle avait entreposé ou gardé pendant plus de 18 mois sur son site des sols contaminés qui n’étaient pas protégés par des toiles. Le ministère demandait à l’entreprise de renvoyer les sols dans des sites d’enfouissement, mais l’entreprise les conservait afin de tester une nouvelle technologie pour laquelle elle avait eu une subvention, selon un article du Devoir.

6 Les Mines Opinaca ltée 400 000 $ 9 Fin 2011, la minière a été reconnue coupable à la suite d’événements survenus en 2008 sur le site Éléonore, dans le Nord-du-Québec. Elle n’a pas attendu l’autorisation du ministère avant de construire une piste d’atterrissage pour faciliter l’accès au campement. Elle a également été sanctionnée pour avoir entreposé des matières dangereuses de manière non conforme, avoir installé un système de traitement des eaux usées sans autorisation et avoir rejeté des matières dangereuses dans l’environnement.

7 Kerry (Canada) inc. 301 640 $ 30 L’usine d’emballage de la multinationale Kerry, dans Chaudière-Appalaches, a eu des problèmes avec le traitement de ses eaux de procédé entre 2008 et 2015. Elle a d’abord été condamnée en 2011 pour des rejets d’eau non conforme. Puis, entre 2010 et 2011, elle a déversé dans le réseau d’égout municipal des eaux usées contenant une quantité d’huile et de graisse qui dépassait les normes. Elle a donc été condamnée de nouveau en 2013. Puis, entre 2013 et 2015, elle a cumulé pour 10 000 $ de sanctions pour d’autres rejets d’eau non traitée ou ne respectant pas les normes, notamment.

8 Les Carrières Dubé & Fils inc. 260 910 $ 23 La compagnie de Trois-Pistoles a notamment été reconnue coupable de 21 infractions, en 2011, pour avoir exploité des carrières et des sablières sans autorisation dans cinq municipalités du Bas-Saint-Laurent entre 2008 et 2010.

9 Construction DJL inc. 225 000 $ 7 L’entreprise de Boucherville exploitait une aire d’entreposage d’agrégats dans la bande riveraine du golfe du Saint-Laurent (Gaspé), entre 2006 et 2008. Elle a été condamnée à la fin 2011.

10 Ville de Longueuil 193 415 $ 2 Longueuil est la municipalité qui a reçu la plus grosse amende. Une seule condamnation lui a coûté 190 915 $, à la suite de la crise de l’eau qui avait fait la manchette en janvier 2015. Une fuite dans deux réservoirs du centre de pompage de la Ville avait entraîné un déversement de près de 28 000 litres, dont 7000 litres dans le fleuve Saint-Laurent. Le contaminant s’était même retrouvé dans l’eau potable de la Ville et des municipalités voisines, privant les citoyens d’eau pendant deux jours. La Ville avait attendu 24 heures avant de diffuser un avis de non-consommation.

11 Arbec 192 160 $ 16 En octobre dernier, Arbec a été déclarée coupable de sept infractions commises à La Tuque en 2016 et 2017. Elle avait entre autres omis de transmettre des résultats d’analyse de la qualité de l’air et avait dépassé les limites d’émission de certains polluants dans l’air.

12 Suncor 169 985 $ 3 Le 28 septembre 2010, à Montréal, un réservoir fissuré a laissé s’écouler l’équivalent de 35 barils de diesel jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Des résidents de l’est de Montréal, ayant remarqué de fortes odeurs, avaient alerté les autorités. Suncor a été condamnée en 2015. Elle a également été condamnée en 2011 à La Prairie et en 2013 à Saint-Jean-Port-Joli. Dans les deux cas, elle savait que ses terrains étaient contaminés, mais n’avait ni publié l’information sur le registre foncier ni transmis de plan de réhabilitation au ministère.

13 Les Rebuts de pâtes et papiers de L’Outaouais ltée 158 673 $ 5 Cette entreprise de l’Outaouais gérait un site d’enfouissement de fabriques de pâtes et papiers. Au début des années 2000, elle éprouvait de nombreux problèmes : mauvaise gestion du lieu, nombreux rejets dans l’environnement, etc., ce qui, en 2008, a conduit le gouvernement à prononcer une ordonnance pour la forcer à se conformer et, finalement, en 2014, à révoquer son droit d’exploitation. En 2017, elle a été condamnée car elle a utilisé, entre 2011 et 2014, des équipements défectueux pour réduire les émissions de contaminant et le dépôt d’enfouissement n’était pas recouvert comme il le devait.

Fait plutôt rare, même l’administrateur de l’entreprise, Harvey Ambrose, avait dû payer une amende, de 28 720 $. Finalement, en 2019, l’entreprise a dû payer 91 805 $ pour non-respect d’une ordonnance exigeant qu’elle remette un terrain en état en retirant des matières résiduelles déposées ou enfouies.

14 Fromagerie Bergeron inc. 156 127 $ 19 L’entreprise a été sanctionnée à 17 reprises entre 2011 et 2013. Elle ne respectait pas certaines exigences liées à l’installation d’un système de traitement des eaux usées et à l’analyse de l’eau, ce qui a fini par lui coûter 148 627 $.

15 Fortress Specialty Cellulose inc. 140 000 $ 6 L’usine de pâte cellulosique de Thurso, en Outaouais, a été condamnée en 2021 pour avoir notamment émis trop de particules, de composés de soufre réduit et de matière en suspension dans l’air – jusqu’à 25 % au-delà de la limite permise – entre 2014 et 2017.

16 Ville de Shawinigan 136 732 $ 15 Shawinigan est la municipalité qui a reçu le plus d’amendes. Elle a entre autres été condamnée à payer 106 400 $ pour 11 infractions commises entre 2011 et 2012 – elle avait notamment installé un aqueduc et fait des travaux d’égout sans autorisation. La Ville est revenue dans l’actualité au cours des derniers mois, en raison du fiasco de son usine d’eau potable flambant neuve, usine qui lui a valu six avis de non-conformité et qui fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de l’Environnement.

17 Béton Provincial ltée 133 762 $ 24 Cette compagnie est celle qui a reçu le plus de sanctions administratives pécuniaires depuis 2012, soit 20. Elle a par exemple rejeté des résidus de béton de ciment et des eaux de lavage des bétonnières dans un fossé et un ruisseau, à Fermont, en 2012. À Lévis, en 2017, elle a rejeté des eaux de procédé des bassins de récupération des eaux de lavage des camions. Elle a également été déclarée coupable de quatre infractions. L’amende la plus importante, de 32 000 $, lui a été imposée en 2020 pour utilisation sans autorisation d’« un procédé de concassage ou de tamisage » à l’usine de Port-Cartier, sur la Côte-Nord.

18 Lait Suissentreprise inc. 119 629 $ 4 L’entreprise agricole qui a payé les plus fortes amendes est Lait Suissentreprise, une ferme de vaches laitières de Saint-Ulric, près de Rimouski. Le couple de propriétaires a été mis à l’amende pour avoir exploité une sablière sans autorisation entre 2011 et 2014. Tout en corrigeant la pente de leur terrain après un affaissement, ils se sont mis à vendre le gravier à la municipalité et au ministère des Transports sans avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement. À un certain point, l’agricultrice France Simard a même refusé aux inspecteurs l’accès à sa propriété, ce qui constitue une entrave pour laquelle elle a reçu une sanction de 2500 $. Vu la répétition des infractions, une enquête pénale a été réalisée et l’entreprise a été condamnée en 2018 et 2019.

19 Corporation de développement TR inc. 118 327 $ 3 En 2019, l’entreprise qui est propriétaire du site de l’ancienne usine Aleris, à Trois Rivières, a été condamnée pour avoir omis par trois fois de se conformer, en 2013 et 2017, à des ordonnances du tribunal lui demandant de remettre un plan de réhabilitation du terrain et de disposer de matières résiduelles. L’usine est fermée depuis 2008 et le site a été laissé à l’abandon pendant plusieurs années en raison, notamment, de problèmes avec l’entreprise Recyclage Arctic Beluga, qui devait au départ s’occuper de la démolition. Mais d’importantes lacunes avaient forcé le ministère à intervenir et ordonner l’arrêt des travaux. L’usine a finalement été démolie en 2020.