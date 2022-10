À 43 ans, il couchait avec l’ado de son ami

Un homme de 43 ans qui avait développé une relation amoureuse avec la fille de son ami, alors âgée de 14 ans, et avec qui il avait partagé plus de 3000 textos et eu une dizaine de relations sexuelles complètes, a été condamné mardi à cinq ans et demi de prison.

Résident de Longueuil, Paul Gignac avait été convié par un ami de Québec, père d’une jeune de 14 ans, à venir l’aider à déménager en décembre 2020. Dès ce jour, des rapprochements ont eu lieu entre l’adolescente et l’accusé qui avait dormi sur un matelas au sol.

Dans les jours suivants, la victime s’est retrouvée à quelques reprises seule avec Gignac qui l’a complimentée en lui disant « je te pognerais », tandis que l’échange de messages textes a débuté notamment pour dire à la victime qu’il « ira à son rythme ».

Des premiers attouchements ont alors été commis, mais c’est en janvier 2021, lorsque l’adolescente a demandé à son père de l’accompagner chez Gignac, qu’un premier rapport sexuel complet a lieu.

Une dizaine de rapports sexuels avec pénétration ont été dénoncés.

La relation durera deux mois durant lesquels l’homme et la fille s’échangent leurs sentiments amoureux dans plus de 3000 messages textes.

Trahi par la caméra

Un jour, alors que l’adolescente était sur l’application Zoom pour faire l’école à la maison, deux intervenantes avaient aperçu l’accusé torse nu à l’écran, en train de caresser les cheveux de la victime.

Un signalement a été fait à la DPJ en janvier 2021, mais ce n’est qu’à la fin de février que l’accusé a mis fin à la relation par un message texte. Il a été arrêté en octobre 2021 et est incarcéré depuis.

Paul Gignac a plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels et de leurre à l’égard de l’adolescente.

Selon le rapport présentenciel, Gignac « n’a pas toujours eu la perception d’être à la hauteur sexuellement ». Le fait de s’en prendre à une mineure rehaussait son estime puisque « la performance prenait moins de place négative dans son esprit ».

L’accusé a exprimé de la honte et des remords. Toutefois, il a des antécédents judiciaires de violence conjugale, faisant en sorte que le juge Christian Boulet lui a infligé une peine de pénitencier totale de cinq ans et demi.