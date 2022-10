Défaite du CH: un manque d’expérience qui joue des tours

Le Canadien mise sur une jeune équipe, on le sait. Surtout, à la ligne bleue. Et certains soirs, ce sera plus flagrant que d’autres.

Mardi soir, dans le cadre de la visite du Wild du Minnesota, c’était l’un de ces soirs. Le Tricolore ne s’est pas fait déclasser, loin de là. Par contre, certains arrières ont éprouvé quelques ennuis.

C’est le cas de Johnathan Kovacevic, victime de six revirements. Kaiden Guhle n’a pas disputé sa meilleure rencontre.

Photo Martin Chevalier

Il est vrai qu’il a dû quitter la rencontre avant la fin après avoir été atteint à l’oreille gauche par un tir, mais Martin St-Louis ne l’a utilisé que pendant 17 mins 17 s. C’était seulement la deuxième fois de la saison que le défenseur de 20 ans sautait sur la glace pendant moins de 20 minutes.

Il y a également Arber Xhekaj, dont l’inexpérience l’a fait tomber dans le piège tendu par Ryan Hartman. L’un des officiels s’apprêtait à signaler une punition à Brandon Duhaime lorsque Xhekaj a offert un coup de poing à son adversaire.

Martin Chevalier / JdeM

« Quand ton équipe est sur le point d’obtenir une supériorité numérique, ne donne pas à l’arbitre l’occasion de te donner une punition », a déclaré Martin St-Louis.

« C’était un moment important de la rencontre. On venait de tuer quelques punitions, on cherchait à reprendre le momentum », a poursuivi l’entraîneur du Canadien.

D’ailleurs, cette punition aurait pu être coûteuse, n’eût été l’intervention de Cole Caufield, tout près de Jake Allen, pour empêcher Kirill Kaprizov de marquer.

Des places méritées

Cela dit, St-Louis est satisfait dans l’ensemble de ce que lui donnent ses jeunes troupiers depuis le début de la saison.

« On développe de jeunes défenseurs. Ces gars-là ont mérité leur chance de jouer dans la LNH. Ils ont fait la preuve, par leur jeu, qu’ils sont prêts », a-t-il soutenu.

Photo Martin Chevalier

« Oui, quand nous serons en santé, nous devrons prendre des décisions. Entre temps, ils acquièrent du métier », a-t-il poursuivi.

On peut dire que Jordan Harris a acquis sa dose d’expérience, mardi soir, avec un temps d’utilisation de 25 mins 09 s.

Marc-André Fleury s’amuse...

S’il y a quelque chose qui ne manque pas à Marc-André Fleury, c’est bien de l’expérience. Le gardien du Wild disputait un premier match au Centre Bell depuis le blanchissage qui lui avait permis de récolter la 500e victoire de sa carrière. Il était alors dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago.

AFP

Devant son grand ami et ancien coéquipier Maxime Talbot, présent dans les gradins, il a repoussé 26 lancers, dont un tir de punition de Mike Hoffman.

Il a célébré ce dernier arrêt en agitant frénétiquement sa mitaine.

« Le petit bye bye, c’était surtout pour les gars de mon équipe », a déclaré Fleury, une fois de retour au vestiaire.

...comme un enfant

Malgré ses 37 ans, le Sorelois continue de s’amuser sur la surface de jeu. Il fallait voir son sourire espiègle sous son masque lorsqu’il a fait perdre son calme et son casque à Brendan Gallagher.

«Brendan, on le connaît. Je l’ai vu me regarder, se pencher la tête et foncer quand même dans mes patins. Je lui ai juste mis la main sur la tête», a lancé le cerbère, tout sourire.

Martin Chevalier / JdeM

Un sourire et une bonne humeur qui sont contagieux si on se fie à Frédérick Gaudreau.

« Ce gars-là est génial. On s’amuse tellement avec lui. Chaque jour, il sourit. Il amène une énergie positive dans le vestiaire et sur la patinoire. C’est un vrai. Un hall of famer. »