Guy Nantel: un spectacle sur ses travers en politique

Guy Nantel aurait pu «sauver la nation québécoise» s’il avait été élu à la tête du Parti québécois en 2020, mais son écrasante défaite au deuxième tour de la course à la chefferie lui a plutôt permis de mettre au monde un sixième spectacle solo.

Présenté mardi soir au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts, ce nouveau spectacle, «Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire...», permet à l’humoriste de revisiter cette triste défaite et de donner une idée de ce qu’il aurait fait s’il avait été élu.

Avec une autodérision rafraîchissante, Guy Nantel est revenu sur les échecs et les travers de son parcours politique — il est arrivé troisième sur quatre à la course à la chefferie du Parti Québécois. Croyant sincèrement qu’il était pertinent dans cette course et pour le parti, il a avoué être encore un peu traumatisé de son saut dans le vide, des critiques qu’il a essuyés — «comme si être humoriste te rendait tata à plein temps» — et de la solitude qu’il a ressentie au dévoilement des votes.

Intense, volubile, condescendant — et essoufflant par moment —, l’humoriste n’y va pas de main morte à l’égard des personnes âgées, des boomers — qui ont transformé le Québec en État-providence, inventé le disco et le fixatif qui va avec et vécu pour eux toute leur vie —, des végétaliens, des «wokes» et des conspirationnistes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Arrivé sur scène sur un «gingle» bon enfant et entrainant, — inspiré de la méthode Maxime Bernier —, l’humoriste s’est fait un malin plaisir à dénigrer presque tout avec un ton joueur, au grand bonheur du public qui a ri à gorge déployée, tout au long de la soirée.

Enchaînant les thèmes et les numéros avec une rapidité tranchante — mais avec parfois plus ou moins d’habileté —, l’humoriste est souvent passé du coq à l’âne, du décrochage scolaire, à la représentativité des détenus dans les prisons, à la condition féminine. Il n’a bien sûr pas passé sous silence la COVID-19, l’économie et le réchauffement planétaire — dont le plus gros problème est selon lui le sexe et la reproduction.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ce sixième spectacle solo avait quelque chose de rassembleur, invitant à plusieurs occasions le public à interagir en chœur, et donnait des airs de rassemblements militants.

Guy Nantel fait partie de l’équipe de panellistes-débatteurs de l’émission «Le monde à l’envers», diffusée tous les vendredis soir à TVA. Avec Sophie Durocher, il participe à «La rencontre de l’heure», diffusée chaque jour à 15 h sur QUB radio.

Le spectacle «Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire...», sera présenté à Montréal à l’Olympia, le 10 décembre et à Québec à la Salle Albert-Rousseau les 8-9 novembre et les 22-23 février. Pour toutes les dates : guynantel.com.