Quitter le CF Montréal: Djordje Mihailovic a le cœur gros

C’est le cœur gros que Djordje Mihailovic va quitter Montréal mercredi. Le jeune Américain est devenu un homme pendant ses deux années passées ici.

• À lire aussi: Wilfried Nancy a un contrat, mais...

• À lire aussi: Le titre d’entraîneur-chef par excellence échappe à Wilfried Nancy

• À lire aussi: «La plus belle saison de ma carrière» - Samuel Piette

« Lors des minutes qui ont suivi le sifflet final [dimanche], j’ai vu mes deux années passées ici défiler. Ç’a été très difficile.

« Je suis arrivé dans un autre pays, avec une autre langue et une autre culture, mais tout s’est fait naturellement. Je viens d’une famille européenne, et je me suis senti à l’aise ici », a-t-il dit avec une émotion palpable.

« Deux jours (après la défaite), ce n’est que du bonheur et je ne regrette absolument rien de mon séjour ici », a indiqué celui qui se rapportera à l’AZ Alkmaar dans quelques jours, après un passage chez la famille à Chicago.

moins clair pour Wanyama

Victor Wanyama en est un autre qui semblait sur son départ parce qu’il a confirmé, il y a quelques semaines, qu’il ne serait pas de retour en 2023.

Son discours avait toutefois changé au moment de faire le bilan de la saison, et il se pourrait bien que sa déclaration ait été un coup de poker.

« Je vais prendre des vacances et je vais regarder mes options avec ma famille. J’ai discuté avec le club et je n’ai pas encore pris de décision. »

Wanyama doit rencontrer son agent mercredi. Il a touché trois millions de dollars cette saison, mais un retour se ferait certainement à moindre coût. Il pourrait être tenté de décrocher un dernier gros contrat en Europe.

Le Canada et la Coupe

Alistair Johnston et Kamal Miller pourraient flirter avec l’Europe s’ils connaissaient une bonne Coupe du monde avec le Canada.

« Pour tous les joueurs, la Coupe du monde est la fenêtre pour l’Europe, a reconnu Johnston. En même temps, je ne pense pas à ça quand je joue pour le Canada, je pense juste à gagner le match pour mon pays », a-t-il soutenu dans un français très correct, avant de poursuivre en anglais.

« J’ai toujours eu des aspirations de jouer en Europe et j’ai toujours été clair là-dessus. Ce club m’a donné une belle opportunité et j’apprécie mon passage ici. Peu importe ce qui va arriver, je serai gagnant. »

L’équipe aura un visage différent en 2023. Samuel Piette le sait bien.

« J’aurais aimé faire un copier-coller la saison prochaine, mais il y a des joueurs qui ont des objectifs encore plus grands. Comme Djordje, le transfert était la chose à faire pour lui.

« Tu ne veux pas changer une formule gagnante, mais tu n’as pas le choix. C’est de l’inconnu, mais quand Wilfried est arrivé c’était aussi de l’inconnu et on voit ce qui s’est passé. »