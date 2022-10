Que nous arrive-t-il ici, au Québec ?

Avez-vous remarqué que les Québécois décrochent de plus en plus du marché du travail ? Pourquoi le font-ils ? Voici ma réponse, laquelle est issue directement de mon vécu personnel : ils ont un manque de motivation flagrant. Pourquoi pensez-vous qu’ils en sont rendus là ? À cause de tout le négatif qui circule dans notre environnement depuis quelques années. Ceci incluant la propagande haineuse des médias anglophones envers nous, et la soupe quantique des wokes qui déborde, remplie qu’elle est des faussetés qu’ils font circuler sans en mesurer les conséquences. Notre société est si malade que tout le monde a envie de décrocher du système pour se faire un peu de bien et surtout respirer. Ce que j’ai fait moi-même avec une grande satisfaction.

Retraitée heureuse

Toutes les générations ont vécu leur lot de difficultés. Je ne crois pas que ce soit pire aujourd’hui qu’avant. Je comprends votre ras-le-bol, vous qui êtes à l’âge de la retraite, et qui avez épuisé votre réserve d’énergie tout autant que de solutions. Mais il faut faire confiance aux jeunes, et surtout ne pas les décourager dans leur marche vers la réussite de leur vie.