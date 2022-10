3e lien : Geneviève Guilbault assure qu’elle «aime» Bernard Drainville

Même s’il a défendu le dossier du 3e lien à sa place sur le plateau de Tout le monde en parle, la nouvelle ministre des Transports affirme qu’elle «aime» Bernard Drainville et comprend son intérêt marqué pour défendre le projet.

«Moi, Bernard, je l’aime. Je pense que c’est un allié pour le 3e lien. On a chacun notre style dans la vie», a déclaré Geneviève Guilbault à la sortie du conseil des ministres mercredi, avec une pointe d’humour.

«C’est mon dossier comme ministre des Transports. Mais, comme je vous dis, je comprends son intérêt marqué.»

«Cocasse»

Dimanche soir dernier, durant l’émission Tout le monde en parle, le nouveau ministre de l’Éducation est intervenu lorsque Mme Guilbault allait répondre au sujet du projet de 3e lien à Québec. Il a défendu le projet avec force, ignorant Mme Guilbault.

Les réseaux sociaux se sont ensuite enflammés, montrant même une image où la ministre des Transports semble rouler les yeux durant le discours de M. Drainville.

«Il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé. Certaines divertissantes, si on peut dire», a-t-elle, assurant qu’avec sa «personnalité», elle «n’a pas vraiment d’ego pour ces affaires-là» et qu’elle n’est «pas vraiment susceptible pour ces affaires-là.»

«Je suis plutôt diverti par les situations qui peuvent être cocasses.»

Ministre responsable

Elle rappelle qu'au cours du premier mandat de la CAQ, les députés de Lévis et Chutes-de-la-Chaudière étaient président et vice-président de l’Assemblée nationale et devaient se garder une réserve sur ce type de dossiers. Aujourd’hui, Bernard Drainville est ministre responsable de Chaudière-Appalaches.

«J’ai toujours vu d’un très bon œil notre duo. Je pense que ça prend des voix fortes qui portent ce dossier-là», a-t-elle indiqué.