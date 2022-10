LEBOEUF, Marie-Paule



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 1 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie-Paule Leboeuf, épouse de feu monsieur Fernand Simard, fille de feu madame Marie-Jeanne Marcotte et de feu monsieur Wellie Leboeuf. Elle était originaire de Saint-Anne-de-la-Pérade. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, à partir de 9 h.La mise en niche des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l' Incarnation du cimetière Saint-Charles à 11 h. Elle est allée rejoindre son frère Raymond (feu Marie-Paule Beaudet). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier Mme Murielle Croteau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein. Des formulaires seront disponibles sur place.