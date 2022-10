Air Canada commande 15 appareils A220 de plus à Airbus

Air Canada a annoncé mercredi avoir converti des options visant 15 appareils A220-300 d’Airbus en commande ferme, portant à 60 le nombre total de ces appareils construits à Mirabel pour son parc aérien.

La compagnie aérienne a passé sa première commande d’appareils A220 en 2016, alors qu’ils étaient connus sous le nom de CS300 de la gamme C Series de Bombardier. Elle comprenait alors une commande ferme de 45 appareils et des options visant 30 appareils supplémentaires.

Le premier appareil A220 est entré en service pour Air Canada en janvier 2020. Actuellement, le transporteur compte 31 de ces appareils en service, et les prochaines livraisons sont prévues entre 2022 et 2026.

L’appareil d’Airbus, qui peut accueillir 137 passagers en classe économique et en classe affaires, a déjà cumulé près de 120 000 heures de vol pour Air Canada.

«L’A220 est devenu un élément important de la modernisation de la flotte d’Air Canada et un appareil clé de notre flotte d’avions monocouloirs, grâce à ses performances ainsi qu’à son confort passager. Nos clients apprécient réellement les avantages de l’A220, dont sa cabine plus silencieuse, ses larges compartiments à bagages et ses sièges confortables», a déclaré Mark Galardo, vice-président principal, Planification du réseau et de la gestion des revenus d’Air Canada, par communiqué.

«Avec déjà plus de 30 appareils en service avec cette compagnie aérienne, l’A220 a prouvé être un avion de choix pour ouvrir de nouvelles routes, en plus d’être l’un des atouts principaux des grandes lignes aériennes – renforçant le réseau continental du transporteur tout en contribuant à l’atteinte de ses objectifs ambitieux de décarbonation», a pour sa part indiqué Christian Scherer, directeur commercial d’Airbus International.