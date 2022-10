[BALADO] «La Zone payante»: dur, dur d’être une légende de la NFL

Il y a quelques mois à peine, les vieillissants mais prolifiques Tom Brady et Aaron Rodgers semblaient encore trop forts pour la ligue. Cette saison, rien ne va plus et plusieurs se demandent si le mur du temps a frappé de plein fouet. Dans ce nouvel épisode du balado La Zone payante, les quarts-arrière sont au cœur de la discussion.

Il y a bien sûr les problèmes de Brady et Rodgers, mais aussi Matt Ryan qui vient de perdre son poste de partant avec les Colts. Est-ce le moment de paniquer pour les partisans de ces équipes ou si les vieux routiers que sont Rodgers et Brady vont comme toujours sortir un lapin de leur chapeau quand tout semble s’écrouler autour d’eux? Nos animateurs Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette s’attaquent à cette question.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Il n’y a pas que les «vieux» quarts-arrière qui se retrouvent sous la loupe. Chez les Patriots, une controverse pour le poste de partant bat son plein entre deux fringantes jeunesses, Mac Jones et Bailey Zappe. Pour savoir comment un entraîneur réfléchit à une telle décision et quels sont les impacts à l’interne dans un vestiaire, rien de mieux que de faire appel à un coach qui a du vécu. Jacques Dussault, avec son bagage infini d’expérience à différents niveaux dans le football, est notre invité spécial cette semaine.

Vous êtes encore nombreux à nous soumettre vos questions et c’est encore avec un plaisir évident que nous vous répondons.

Cet épisode ne serait pas complet sans notre analyse des matchs de la semaine 8 et notre célèbre rubrique «Au Bar!» avec un réserviste et un revenant. À écouter et partager!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football?

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.