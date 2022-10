Barry Trotz ouvert à un retour avec une équipe originale

La réputation de l’ex-entraîneur-chef Barry Trotz n’est plus à faire. Il a ainsi le luxe d’attendre une offre qui lui convient pour effectuer un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’ex-pilote des Predators de Nashville, des Capitals de Washington et des Islanders de New York a avoué ne pas se sentir tout à fait prêt à retourner derrière le banc d’une formation. Toutefois, si une des six équipes originales le contactait, il songerait à mettre un terme à sa sabbatique.

«Je n’ai jamais dirigé une des six équipes originales, a-t-il noté lors de son passage au balado “Cam and Strick”, mardi. Ça m’intriguerait. Ces équipes m’ont toujours intrigué. Mais les équipes canadiennes et celles dans la région de New York piquent aussi ma curiosité.»

«Je crois que ça prend un joueur spécial et un entraîneur spécial pour évoluer au Canada, parce que la pression est différente.»

Lauréat de deux trophées Jack-Adams et champion de la coupe Stanley avec les «Caps» en 2018, l’homme de 60 ans a un bagage presque inégalable parmi les entraîneurs-chefs actifs. Ses 1812 parties de saison régulière font de lui le deuxième pilote le plus actif de l’histoire, derrière un certain Scotty Bowman (2141), tandis que ses 914 victoires le placent au troisième échelon.

Des vacances avant tout

En juin dernier, il avait annoncé qu’il n’allait s’engager avec aucune équipe pour la saison 2022-2023 dans l’optique de passer du temps avec sa famille. Il est passé près de rompre cette promesse quand les Jets de Winnipeg, l’organisation de sa ville natale, l’ont approché avant de finalement engager Rick Bowness.

«La première chose, c’est que je ne suis pas encore prêt, avait justifié Trotz. Pour que tout soit en place et que je règle mes affaires de famille, il faudrait attendre le début du mois de décembre. Ensuite, je vais probablement prendre de petites vacances dans un pays chaud. Mais après cela...»

Parmi les entraîneurs-chefs des équipes originales, on peut spéculer que celui des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, est davantage sur la sellette. Les Bruins de Boston, les Blackhawks de Chicago, le Canadien de Montréal et les Red Wings de Detroit ont tous embauché de nouveaux instructeurs pendant la saison morte, tandis que Gerard Gallant semble bien en selle avec les Rangers de New York.