Biopsie de la prostate: 89 patients de Sept-Îles doivent passer un dépistage au VIH ou à l’hépatite

Un instrument utilisé pour des biopsies de la prostate qui n’a pas été adéquatement désinfecté oblige 89 patients de l’Hôpital de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, à prendre rendez-vous pour un dépistage préventif du VIH ou des hépatites B et C.

Cette mesure concerne les personnes qui ont réalisé une biopsie de la prostate entre le 7 novembre 2018 et le 7 mars dernier, a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Le risque d’infection serait de faible à modéré, selon une analyse menée par le Centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux (CERDM) de l’Institut national de santé publique du Québec.

Une révision complète de la procédure de désinfection a été réalisée et les mesures ont été mises en place dès le 7 mars dernier pour corriger la situation.

«Nous savons que l’annonce de ce risque potentiel d'infection, bien que faible à modéré, peut susciter des préoccupations chez les personnes concernées et nous regrettons sincèrement tout inconvénient que ceci peut créer», a déclaré mercredi par communiqué Nathalie Tremblay, adjointe à la directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique et gestionnaire de risques au CISSS de la Côte-Nord.

Une lettre a été envoyée aux personnes concernées au cours des derniers jours afin d’assurer un suivi. Les patients visés peuvent aussi obtenir plus d’informations en contactant le 1 833 994- 2242, du lundi au vendredi, entre 10 h et 18 h.