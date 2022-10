Brasseries: La Voie Maltée ferme sa succursale de Place de la Cité

Le brasseur la Voie Maltée a annoncé sur sa page Facebook qu’il cessera les opérations de son restaurant situé à Place de la Cité à Québec samedi à minuit.

Ce restaurant avait ouvert en juillet 2018 dans l’emplacement d’un autre ancien haut lieu de la vie nocturne à Québec, le Beaugarte.

La succursale occupait un espace de 10 000 pieds carrés offrant 275 places. Trois millions de $ avaient été investis dans l’aventure qui devait créer une centaine d’emplois.

Dans son message, l’entreprise qui célèbre cette année son 20e anniversaire, invoque le «contexte postpandémique actuel» et la «grande superficie devenant de plus en plus difficile à opérer pour donner l’expérience Voie Maltée».

L’entreprise a tenu à se faire rassurante sur le sort de ses trois autres restaurants en écrivant que le «groupe va encore très bien» et que «l’autre succursale (de Québec) sur la rue Pierre-Bertrand demeure bien ouverte et proposera bientôt un tout nouveau menu pizza.»

L’usine de production de la Voie Maltée est située dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Le groupe opère un restaurant dans ce secteur, sur le boulevard Talbot, ainsi que sur la rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement Jonquière.