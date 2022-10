Carrefour international Brian-Mulroney: l’Université Laval veut récolter 80 M$ pour former des leaders internationaux québécois

L’Université Laval lance sa campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney avec un objectif ambitieux de récolter 80 M$ qui permettra au Québec «de prendre plus de place» sur le plan international.

Si l’objectif de cette campagne de financement qui démarre officiellement aujourd'hui, mercredi, ne manque pas d’envergure, on peut en dire tout autant des ambitions caressées par l’ex-premier ministre du Canada pour son alma mater.

M. Mulroney, qui préside cette campagne qui s’étalera sur près de cinq ans, croit que l’initiative permettra de former «des leaders internationaux francophones du Québec» qui pourront occuper des postes clés «dans 10-15 ans».

Il trace d’ailleurs un parallèle avec la création du Sommet de la francophonie, dans les années 80, son «premier geste au niveau international».

«Déjà, on a eu une secrétaire générale de la francophonie qui était Québécoise [NDLR: Michaëlle Jean]. Et moi je me pose la question. Pourquoi pas un secrétaire général québécois des Nations Unies? Ou pourquoi pas un secrétaire général de l’OTAN [venant] de l’Université Laval?» se permet-il de rêver.

«Une place modeste»

C’est donc cette motivation de voir le Québec jouer un plus grand rôle à l’international qui guide M. Mulroney, puisque pour le moment, «on n’est pas là, on n’est pas présent», rappelle-t-il. «Le Québec, aujourd’hui, a quand même une place modeste au niveau international.»

Celui qui a dirigé le pays de 1984 à 1993 estime qu’il y a «bien des endroits où le Québec devrait être présent» et qu’on «se met en place pour être choisi», avec la création de ce Carrefour international.

La récolte des 80 M$ permettra, notamment, «la construction du Carrefour international Brian-Mulroney, qui hébergera l’École supérieure d’études internationales (ESEI) et rassemblera sous un même toit les forces vives en études internationales de l’Université Laval», selon le communiqué émis par l’Université.

De la grande visite

M. Mulroney rappelle que le projet permettra aussi de mettre sur pied «un laboratoire à la fine pointe permettant de tenir des simulations d’organisations internationales, des chaires de recherche sur des thématiques telles que la gouvernance mondiale, la sécurité globale, l’éthique et la justice internationale».

«On va inviter le secrétaire général des Nations Unies, le directeur général de l’OTAN, le président des États-Unis, avance M. Mulroney, diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval en 1963. On va les inviter pour des conférences importantes, pour des séjours importants, pour qu’ils deviennent des profs intérimaires. On veut que Laval soit connu au niveau international comme un endroit privilégié pour ceux qui [prennent de] grandes responsabilités dans des organisations internationales.»

Le Carrefour international Brian-Mulroney en bref

Le projet prévoit notamment la construction d’un nouveau pavillon signature sur le campus.

Ce pôle d’innovation vise à réunir les forces vives en études internationales et à accroître la place du Québec et de la francophonie canadienne à l’étranger.

La campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney veut recueillir 80 M$ d’ici cinq ans.

Le gouvernement du Québec a déjà annoncé une contribution de 27,75 M$ au projet en juin dernier.

10 M$ ont aussi été amassés grâce à plusieurs donateurs.