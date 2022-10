Épinglés pour avoir vendu de la coke à des agents doubles

Épinglés dans une vaste opération antidrogue à Drummondville, deux frères, dont un prospect des Hells Angels, ont reconnu avoir vendu des stupéfiants à des agents d’infiltration.

« Vous étiez hautement impliqués dans le processus de trafic de stupéfiants dans la région et vous aviez un rôle important dans cette réalisation », a martelé la juge Marie-Josée Ménard, lundi, au palais de justice de Drummondville.

Marc Dubois, 52 ans, et son frère Steven Collard, 45 ans, ont plaidé coupables à plusieurs chefs d’accusation, dont gangstérisme, complot et trafic de cocaïne.

Les deux accusés étaient détenus à la prison de Sorel depuis leur arrestation, en mai 2021, dans le cadre du projet nommé « Pourboire ».

Dubois et Collard faisaient partie des têtes dirigeantes du trafic de stupéfiants dans cette région du Centre-du-Québec. Ils offraient deux options aux vendeurs de leur territoire : acheter la drogue chez eux ou payer une « taxe » s’ils voulaient s’en procurer ailleurs.

En 2019, la « quote » était fixée à 250 $ pour chaque once vendue dans la région de Drummondville.

Lien avec les Hells

Collard est un prospect du chapitre de Trois-Rivières des Hells Angels. Il avait été arrêté lors de l’opération SharQc au printemps 2009, pour trafic de drogue et gangstérisme, mais avait été libéré de toute accusation lorsque le tribunal a estimé que lui et ses 30 coaccusés ne pouvaient être jugés dans des délais raisonnables.

En raison de ses affiliations connues avec le crime organisé et de démêlés avec la justice, Collard considérait avoir plus de « chaleur » sur lui, peut-on lire dans l’exposé conjoint des faits. Dubois prenait donc de plus grandes responsabilités dans l’organisation.

Dubois affirmait notamment tremper dans ce commerce depuis 1999 et gérer une équipe de 10 à 12 personnes, est-il mentionné.

La Sûreté du Québec (SQ) a pu obtenir ces informations grâce à trois agents doubles qui ont infiltré le groupe en se faisant passer pour des revendeurs de drogue.

Lors de l’opération d’infiltration, qui s’est déroulée de novembre 2019 à octobre 2020, un agent a notamment déboursé 20 500 $ pour obtenir 250 g de cocaïne. Un autre a pour sa part payé plus de 27 000 $ en taxes.

Collard et Dubois s’approvisionnaient en stupéfiants chez Jessy Ramsay-Koch, le fils d’un membre en règle des Hells Angels. Ce dernier a plaidé coupable lors d’un procès distinct en novembre 2021 et a écopé de 29 mois de détention.

Long procès évité

Collard a écopé lundi d’une peine de 42 mois de détention. Dubois recevra quant à lui sa peine en février prochain.

En plaidant coupables, ils évitent donc un procès devant jury qui aurait pu s’échelonner sur six mois.

Trois autres coaccusés ont plaidé coupables lundi à des accusations diverses, notamment de gangstérisme et de complot. Ceux-ci étaient en liberté et connaîtront leur peine à l’hiver 2023.

– Avec la collaboration de Valérie Gonthier