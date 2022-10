Geneviève Pettersen raconte l'explosion d'un couple dans son nouveau roman

Après avoir séduit des milliers de lecteurs avec La déesse des mouches à feu, publié en 2015 et adapté à l’écran, Geneviève Pettersen raconte l’histoire d’un couple qui se sépare dans son nouveau roman, La reine de rien. Ce roman coup-de-poing, extrêmement contemporain, réaliste et très intense, témoigne des causes et des conséquences d’une rupture. Mais il parle aussi de la fidélité et de l’infidélité, des conditionnements, des apparences, des moules que la société impose, des pulsions, des choix qu’on fait. Un miroir de la société d’aujourd’hui.

La reine de rien, roman qu’on lit d’une traite, raconte l’histoire mouvementée d’un couple au moment de son éclatement. Catherine, journaliste ambitieuse, prête à tout, se sent limitée par les servitudes qu’on lui impose et qu’elle s’impose à elle-même, notamment au sujet de son apparence.

L’héroïne, qui était adolescente dans La déesse des mouches à feu, est devenue adulte. Elle traverse un moment difficile dans sa vie familiale et son amour maternel n’est pas toujours inconditionnel. Un jour, elle décide de texter un peu plus sérieusement avec un bel ingénieur, Mathieu. Lui aussi en couple. Lui aussi père de famille.

De texto en texto, de rencontre en rencontre, de café en whisky, la relation se tisse. Le lien physique s’intensifie. Catherine et Mathieu tombent amoureux. Puis tout se déglingue dans leur vie personnelle, chacun de leur côté.

La détresse

Geneviève Pettersen, authentique, crue, fait le récit d’une crise, d’un événement qui change la vie à jamais. La crise d’une alliance qui se défait, de modèles qui éclatent, d’émotions fortes qui deviennent violentes, incontrôlables.

«J’ai écrit ce livre pour toutes les personnes qui se sont séparées... ou qui ne se sont pas séparées. Vraiment», déclare Geneviève Pettersen d’entrée de jeu, en entrevue.

«Au-delà de la littérature, je pense que c’est une thématique qui touche énormément de gens. J’ai l’impression aussi que les gens sont souvent en détresse, peu importe le choix qu’ils font, par ailleurs : le choix de rester ou le choix de partir.»

Jusqu’à quel point le roman est-il autobiographique?

«C’est pas mal moins une autofiction que La déesse des mouches à feu, parce que j’ai quand même évolué beaucoup comme écrivaine depuis ce temps-là. Mais j’ai 40 ans. Je me suis séparée, ça va faire cinq ans maintenant. J’ai autour de moi beaucoup de personnes qui se sont séparées ou qui se séparent en ce moment parce que c’est l’âge où ça arrive, souvent.»

«Beaucoup de choses m’ont été racontées. Dans l’autofiction, c’est sûr que tu pars de toi, de choses que tu as ressenties, pensées, pas nécessairement qui te sont arrivées personnellement, mais qui te sont passées par la tête. Et à un moment donné, ça passe par le métier à tisser de l’écriture et ça devient quelque chose qui est complètement en dehors de toi. Ça devient de la fiction.»

Comme dans une tornade

Pour Catherine, carriériste, il n’y a plus rien qui compte dans la vie. Sa relation finissante avec Fred et débutante avec Mathieu, sa relation avec ses enfants, sa vie personnelle passent désormais au premier plan. Tant pis pour le reste.

«C’est le récit d’une explosion. La question du couple, c’est un sujet qui est très très exploré. Depuis quelques années, on commence à voir des œuvres qui abordent la question de la séparation. Ce moment-là, l’œil du cyclone, c’est comme ça que je me sentais quand je me séparais. Je me sentais dans une tornade. Je ne voyais plus le bout de retrouver une vie normale.»

Geneviève pense que Catherine perd pas mal de plumes en se séparant.

«Je ne connais pas une personne qui s’est séparée et qui s’est dit, même si elle savait que c’était la bonne chose à faire : je suis certaine de mon coup à 100 %. Il y a toujours des downsides.»