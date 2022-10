Hubert Proulx rend hommage à Dédé Fortin

Dehors Novembre n’est pas un spectacle hommage classique ni une occasion pour le comédien Hubert Proulx de personnifier le légendaire Dédé Fortin. C’est plutôt une création hybride conçue autour de cet important 3e album des Colocs.

• À lire aussi: Dehors Novembre sur scène

Hubert Proulx avait 18 ans lorsque l’album Dehors Novembre des Colocs a été lancé, en 1998. Un âge et un état d’esprit propices à une compréhension particulièrement significative de cet album mythique à la fois porteur de noirceur et de lumière. Habitué de voguer entre interprétations sombres (Indéfendable, Unité 9) et comiques (Léo), l’acteur-musicien croit que l’album Dehors Novembre sied bien à son profil. Tout comme c’est le cas de la personnalité de Dédé Fortin, reconnu pour avoir été un être tourmenté, qui avait pourtant un côté festif, très rigoureux dans le travail, aidant et généreux.

« Dans le spectacle, on est dans l’évocation, explique l’acteur de 44 ans. Je suis le véhicule de l’émotion, des textes, de leurs contradictions et de leur humanité. J’ai tellement travaillé sur ces textes que j’ai l’impression que j’en fais partie. »

Dualité

En compagnie de Vander, ancien bassiste des Colocs devenant ici le narrateur, d’un batteur et d’un choriste, Hubert Proulx tâche d’explorer cette dualité dans cette œuvre des Colocs tout en faisant voyager les spectateurs. L’objectif n’est donc pas de montrer uniquement le côté sombre de cet ultime album des Colocs, mais de miser également sur le Dédé lumineux.

« L’album Dehors Novembre est probablement mon album préféré, explique le comédien qui a récemment bouleversé les téléspectateurs avec son interprétation d’un homme aux personnalités multiples dans la série Indéfendable. On y retrouve toute la contradiction entre le côté festif et la grande profondeur de Dédé; ce qui lui permettait d’aller très loin dans le party, mais aussi loin dans la puissance. »

Le spectacle se termine avec beaucoup d’espoir. « Personne ne sortira de ce spectacle indifférent, assure-t-il. Quand Vander raconte ses histoires, c’est très touchant. »

Les deux premières représentations, livrées la semaine dernière à Terrebonne et Valleyfield, sont venues confirmer au comédien et à ses comparses que leur idée – qui aura pris trois ans à voir le jour – s’était transformée en spectacle à la hauteur de leurs attentes. « C’était très vertigineux, raconte-t-il. On a vécu un moment de grâce, le show a tellement levé qu’à l’entracte, on avait les larmes aux yeux. »

Le spectacle est en tournée à travers le Québec. humouretchanson.com/artistes/dehors-novembre/