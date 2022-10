Ils valent une fortune: les vélos électriques dans la mire des voleurs

Les vélos à assistance électrique, qui gagnent en popularité auprès des Québécois, sont plus que jamais des cibles de choix pour les voleurs. Ces derniers vont même jusqu’à bien s’équiper pour repartir avec ces butins valant des milliers de dollars.

«Ils sont bien organisés et bien équipés. Ce n’est pas n’importe quoi. Je pense qu’ils ont spotté le vélo et qu’ils ont bien étudié leur coup», témoigne Saad Elblidi.

Le Montréalais s’est fait voler à la mi-octobre son vélo électrique qu’il prêtait à son fils pour se rendre à l’école. Même avec un cadenas en U censé être très résistant, le vélo valant près de 3000$ a été dérobé.

«Je pense qu’ils l’ont coupé avec une scie. C’est une coupure assez droite», raconte M. Elblidi.

Photo courtoisie

«On est une cible de choix parce que c’est un objet de grande valeur et c’est aussi facile à voler qu’un vélo à 100$», croit également Stéphane Friquet, qui a subi une tentative de vol dans sa cour dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

La semaine dernière, un malfaiteur a brisé une partie de l’escalier sur lequel son vélo électrique était cadenassé avant de finalement repartir avec celui de sa voisine, qui était moins bien protégé.

En quelques secondes

Sur les réseaux sociaux, Le Journal a trouvé de nombreux témoignages de personnes affirmant s’être fait voler leur vélo électrique au cours des derniers mois.

Une de ces victimes habitant dans l’arrondissement de Ville-Marie a même diffusé une vidéo du voleur qui a été pris sur le fait.

On y voit ce dernier sortir une scie électrique de son manteau et l’utiliser pour couper le cadenas en quelques secondes.

Si le vol de vélos est un fléau depuis longtemps à Montréal, la popularité grandissante des vélos électriques offre des occasions d’affaires alléchantes pour les voleurs, puisque ces modèles qui comprennent une batterie se vendent entre 2000$ et 20 000$.

«Avec tout ce qu’on a à Montréal et le nombre de voitures qui se déplacent, il y a de plus en plus de vélos électriques et la valeur de revente est bonne», explique Nicolas Régis Lupien, gérant de la boutique E2-Sport, qui se spécialise en vélos électriques.

Deux fois plus de vols

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil, qui tient des statistiques, indique que 40 vols de vélos électriques ont été rapportés jusqu’ici en 2022, soit près de deux fois plus qu’en 2021 (24), année où l’on a commencé à les comptabiliser.

Photo Pierre-Paul Poulin

Une recherche sur la plateforme Garage 529, qui vise à prévenir le vol de vélo, montre que près d’une bicyclette sur cinq qui y est déclarée volée est un vélo électrique dans un rayon de 25 km autour de Montréal.

Il hésite désormais à l’utiliser

Stéphane Friquet, qui est passé à deux doigts de se faire voler son vélo électrique récemment, hésite plus que jamais à l’utiliser pour ses déplacements.

«C’est mon moyen de transport principal. Je fais 120 km par semaine pour le travail. C’était vraiment un bon achat.»

«[Depuis le vol], je l’ai comme remisé dans la cave pour qu’il soit en sécurité pour le reste de la saison. La saison prochaine, je vais trouver une meilleure solution pour le protéger.»

Craintif depuis, M. Friquet espère qu’il n’aura pas à se racheter une voiture pour se déplacer.

«[Mon vélo] a amélioré ma qualité de vie parce que je ne passe plus de temps dans les bouchons et je fais mes déplacements dans la nature. Ça m’embêterait de devoir racheter une voiture et devoir subir tous les coûts et les frais liés.»

Volée en moins de 30 secondes

Quelques secondes d’inattention ont suffi à Lorraine Thumerelle, une résidente du Plateau-Mont-Royal, pour se faire subtiliser son vélo électrique de près de 3000$ le 13 octobre dernier.

«Je suis rentrée dans un restaurant de sushis pour récupérer ma commande et 30 secondes après, je me suis retournée et mon vélo était parti», raconte Lorraine Thumerelle.

Celle-ci est persuadée que le voleur était «bien équipé» pour le voler, car il aurait été aperçu un peu plus loin sur le vélo avec un sac à la main.

Après avoir déboursé près de 3000$ pour cet achat, Mme Thumerelle croit maintenant que ça ne vaut plus le coût d’acheter des vélos neufs à Montréal, car les voleurs «ont l’air très efficaces».

«J’ai l’impression qu’on m’a enlevé une partie de moi en une seconde. Pour moi, c’était une alternative à la voiture et ce que j’utilisais pour déplacer mon fils.»

Réduire le risque

Les détaillants de vélos électriques recommandent à leurs clients d’investir un peu plus dans un bon cadenas, si possible qui possède un système d’alarme, en plus de se doter d’un système pour localiser leur vélo à l’aide de leur téléphone intelligent. Il est également conseillé de verrouiller son vélo dans un lieu sécurisé intérieur lorsque c'est possible.

De son côté, l’organisme Vélo Québec estime qu’il y a du chemin à faire pour que les cyclistes en général aient des options sécuritaires pour stationner leur vélo.

«Ça va peut-être consister à mettre des box (casiers de vélos fermés) comme il en existe ailleurs sur certaines places de stationnement», fait valoir la directrice des programmes Magali Bebronne.