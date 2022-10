J’ai trouvé mon match

Ce matin, prenant mon café au restaurant en lisant votre Courrier, je suis tombé sur la lettre de « Anonyme mais pas con ». Ses propos m’ont plu et sa façon d’entrevoir la relation homme/femme me correspond. J’aimerais tellement le croiser, on s’entendrait à merveille. Je consens à payer ma part au restaurant. Je n’ai pas envie de vivre avec lui à plein temps, et passer mes fins de semaine d’été dans sa roulotte serait un rêve. Je ne vous donne pas mes coordonnées puisque vous ne matchez pas les gens, mais que j’aimerais ça le rencontrer !

Irène, 68 ans

Concernant cette même lettre, une certaine Colette souhaitait la même chose que vous et allait même jusqu’à me fournir ses coordonnées, ne sachant sans doute pas que ce n’est pas de mon ressort de réunir les correspondants. Vos deux lettres par contre sont la preuve évidente que, dans la vie, il ne faut jamais désespérer de rencontrer l’âme sœur, puisqu’elle existe quelque part.