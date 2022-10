James Malatesta: «J’espère que Hockey Canada le regarde», affirme Patrick Roy

James Malatesta a deux objectifs : signer un contrat professionnel avec les Blue Jackets de Columbus et mener les Remparts de Québec aux grands honneurs. S’il poursuit sur son bon début de saison, un autre fait d’arme pourrait être à sa portée, estime son entraineur Patrick Roy.

L’attaquant de 19 ans a inscrit neuf buts en 10 matchs jusqu’ici cette saison et, avec 13 points, il partage la tête des compteurs des Remparts avec Pier-Olivier Roy, Théo Rochette et Nathan Gaucher.

Au-delà des points, Malatesta a aussi fait sentir sa présence physiquement à plusieurs reprises.

«Il a un gros début de saison et j’espère que les gens de Hockey Canada le regardent. De la façon dont il joue présentement, il mérite au moins une invitation au camp pour le Championnat mondial de hockey junior. Je suis content de ce que je vois de lui. C’est un gars intense qui travaille fort. J’ai discuté avec des gens des Blue Jackets et James est l’un de ceux qui est arrivé avec la bonne mentalité, il était prêt quand il est revenu ici», a mentionné Roy.

Mis au parfum des propos de son entraineur-chef, Malatesta a esquissé un sourire.

«J’essaie de ne pas trop penser à ça. Je veux jouer et avoir du fun et continuer sur ma lancée. Cette année, je joue pour un contrat et pour gagner un championnat avec les Remparts. Je joue pour beaucoup. Je suis vraiment motivé et je pense que ça se voit sur la glace.»

Rousseau aussi?

Après avoir entendu les propos de Roy sur Malatesta, un collègue a relancé l’entraineur-chef des Remparts en lui demandant s’il ne croyait pas que le gardien William Rousseau, aussi, pourrait se mériter une invitation avec la sélection canadienne avec le début de saison qu’il connait.

«Il y a plusieurs joueurs dans notre équipe qui mériteraient un appel [de Hockey Canada], ça c’est sûr. Ce n’est pas moi qui vais arrêter la promotion de nos joueurs. Will a un début de saison fantastique. [...] Ce qui nous inquiétait, c’était que c’est la première fois qu’il avait le rôle de no. 1. Sincèrement, on va admettre qu’il compose très bien avec ça. Pascal Lizotte [l’entraineur des gardiens des Remparts] fait un très bon travail pour le préparer mentalement et sur le plan technique, il ne donne pas beaucoup de rebonds.»

Place à amélioration

En neuf matchs cette saison, William Rousseau présente une moyenne de 1,67 et un pourcentage d’arrêts de 0,937.

«J’ai un bon début de saison mais je ne veux jamais être satisfait. J’aime penser que tu n’atteins jamais la perfection donc tu dois toujours t’améliorer. L’équipe joue avec plus de responsabilité défensivement. Ça arrive qu’on donne des chances, comme n’importe quel club, et c’est à nous, les gardiens de buts, de faire ces arrêts-là», mentionne celui qui bénéficie du mentorat de Patrick Lalime, une «connaissance assez proche».

«Il parle à certaines personnes au niveau professionnel et il me fait des compte-rendus.»