La génération chill

Il y a quelques jours, un policier spécialisé dans les filatures m’a dit qu’il avait eu toutes les difficultés du monde à trouver des candidats pour effectuer une importante opération.

Cette opération demandait plusieurs heures de disponibilité, et la plupart des jeunes policiers qu’il avait approchés ne voulaient pas travailler le soir ou les fins de semaine.

Résultat : il a dû contacter l’équivalent de trois unités de filature pour pouvoir en former une seule.

« Quand j’étais jeune policier et qu’on demandait s’il y avait des agents qui voulaient participer à telle ou telle opération, je levais tout le temps la main, m’a-t-il dit. J’adorais mon métier et je ne comptais pas les heures. »

« Aujourd’hui, c’est complètement différent. Les jeunes aiment leur job, mais c’est une job. Ils n’ont plus la même relation avec le travail qu’on avait... »

LIBERTÉ 35

Remarquez, on peut difficilement les blâmer.

Les millénariaux savent ce que c’est, ne pas voir leurs parents et entrer dans une maison vide, et ils ne veulent pas faire subir ça à leurs enfants.

Ni à leur conjoint(e).

Mais en même temps... Comment va-t-on pouvoir embaucher des profs, des infirmières, des policiers, des urgentistes avec une telle mentalité ?

Ça prend des gens qui sont capables de faire des boulots durs, exigeants, accaparants pour faire fonctionner une société !

Ça prend des gens pour travailler le soir, la nuit, le week-end ! Des travailleurs qui sont capables de prendre les bouchées doubles en cas de besoin !

On passe toujours d’un extrême à l’autre.

D’une société qui ne pense qu’au travail à une société qui ne pense qu’au loisir et à la vie privée.

Oh, bien sûr, il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Certains ont du cœur au ventre.

Mais on assiste bel et bien à une révolution des mentalités face au monde du travail.

Les jeunes ont vu leurs parents mourir d’un cancer deux mois après avoir pris leur retraite, et se disent : « Je n’attendrai pas 65 ans pour commencer à vivre. Je veux vivre maintenant... »

LE TEMPS DE VIVRE

Et vivre, pour les jeunes, ce n’est pas avoir deux autos, un condo au centre-ville, un chalet à la campagne et faire deux voyages par année, un dans le sud l’hiver et un en Europe l’été.

De toute façon, ils n’ont pas les moyens pour ça et savent qu’ils ne les auront probablement jamais.

C’est de chiller avec des amis. Organiser des soupers. Écouter de la musique. Faire du sport.

Bref, vivre !

« On perd sa vie à vouloir la gagner / Tu devrais y penser », chantait Chantal Pary.

C’est en plein ça.

Et puis, maintenant, avec une bonne connexion internet, tu peux tout avoir gratuit : des films, de la musique, des infos...

Cela dit, avec cette approche, je me demande quel genre de retraite ces jeunes auront.

Presque pas d’économies, une pension minimale...

Mais, bof, l’important, c’est maintenant, non ? Qui sait ce qui va se passer quand le beau tatouage que je me suis fait faire dans le cou va être rendu au niveau de mon nombril ?