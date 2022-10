La santé mentale des employés québécois toujours affectée

La confiance entre employés et employeur s’est détériorée depuis la pandémie de COVID-19, ce qui affecte beaucoup leur santé mentale, selon un rapport de LifeWorks publié mardi.

L’indice de santé mentale du fournisseur de solutions en mieux-être révèle un recul du score de santé mentale au Québec en septembre, se situant à 66,7 contre 68,4 en août, alors qu’à l’échelle du pays le score est resté inchangé à 65,1.

Presque un tiers des personnes sondées (32 %) présente un risque élevé de problème de santé mentale, au moment où 28 % des Canadiens sont affectés par l’isolement, puisqu’ils se sentent plus qu’ils ne le voudraient.

Parmi ceux qui signalent une érosion de la confiance entre les employés et leur employeur, 46 % évoquent un changement dans la culture du lieu de travail comme principale raison, suivi des changements dans la gestion du soutien au bien-être (43 %) et de la communication (30 %).

En revanche, un quart des répondants indiquent que leur relation avec leurs collègues est le facteur ayant la plus grande incidence positive sur l’effort mis dans leur travail, tandis que 15 % des sondés mentionnent leur santé mentale.

«Ces données montrent qu’il est extrêmement important que les organisations fassent délibérément du mieux-être des employés une priorité et qu’elles se soucient de la relation entre la culture et la confiance des employés», a indiqué Michael Dingle, chef des opérations, TELUS Santé.

«La santé mentale et le mieux-être personnel, d’une part, et les relations au travail, d’autre part, sont les deux principaux facteurs qui influent sur l’effort mis dans le travail», a commenté Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global, chez LifeWorks.