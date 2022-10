Le pape dénonce la pornographie qui «affaiblit le coeur» des religieux

Le pape François a mis en garde mercredi contre la pornographie qui «affaiblit le cœur» des gens d'Église, car «le diable entre par là», a indiqué un communiqué du Vatican.

Recevant lundi des séminaristes et des religieux qui étudient à Rome et lui ont posé de nombreuses questions, le pape argentin a dénoncé «un vice que tant de personnes, tant de laïcs hommes et femmes, tant de religieux et soeurs ont».

«Le diable entre par là. Et je ne parle pas de la pornographie criminelle (...), mais de celle un peu "normale"», a-t-il poursuivi.

«Le cœur pur, celui qui reçoit tous les jours le Christ, ne peut pas recevoir ces informations pornographiques. Et si tu peux éliminer ça de ton téléphone, fais-le, comme ça tu n'auras pas la tentation», a ajouté le pape.

«Je vous dis: c'est une chose qui affaiblit l'âme. Le diable entre par là: il affaiblit le cœur du religieux», a-t-il assuré.

Le pape argentin a déjà condamné à plusieurs reprises la pornographie, la dernière fois en juin.

«Nous parlons aussi du fléau de la pornographie, qui est maintenant répandue partout», avait-il dit en recevant des associations de familles.

Il avait alors qualifié ce fléau d'«atteinte permanente à la dignité de l'homme et de la femme», demandant que les autorités «déclarent la pornographie comme une menace pour la santé publique».