Le premier album remixé: Beau Dommage «dans ta face»

C’est l’album qui a lancé l’un des plus grands groupes québécois de l’histoire, en 1974. Près de 50 ans plus tard, le disque Beau Dommage, et ses succès Le Picbois, Chinatown, Ginette et autres 23 décembre, mérite un nouveau traitement sonore conçu par le mixeur Ghyslain Luc Lavigne. « À partir de maintenant, il aura cette version qui peut traverser le temps, si le temps le veut bien », dit Michel Rivard.

On avait rendez-vous cette semaine avec quatre membres de Beau Dommage dans un studio du centre-ville. Dès les premières secondes, on pouvait constater la complicité et l’affection que se portent encore les Marie Michèle Desrosiers, Michel Rivard, Pierre Huet et Réal Desrosiers.

Les quatre retrouvaient aussi avec plaisir le « jeune » Ghyslain Luc Lavigne à qui l’on avait confié le mixage et remastering de Beau Dommage. « J’avais six ans quand cet album-là est sorti, mentionne l’ingénieur de son. Je connaissais les tounes parce que mes parents écoutaient ça. »

Lavigne travaillait déjà depuis 20 ans avec Michel Rivard sur ses projets personnels quand ce dernier lui a lâché un coup de fil, en janvier 2020. « Il m’a demandé si je voulais remixer le premier album de Beau Dommage, raconte le mixeur. Je pense que j’ai raccroché! »

Dans les faits, le projet de remixage venait de Universal Music, qui possède les droits de l’album. Quand la compagnie a contacté Michel Rivard, ce dernier a répondu que ce serait intéressant d’aller dépoussiérer les pistes originales.

Produit amélioré

Après des mois de travail, Ghyslain Luc Lavigne a envoyé le résultat aux membres de Beau Dommage. « J’étais nerveux! reconnaît-il. J’étais content du résultat. Mais je me disais : d’un coup qu’ils n’aiment pas. »

La réponse a été unanime. Tous ont adoré le nouveau traitement sonore du disque. « C’était exactement ce à quoi on s’attendait, dit Réal Desrosiers. C’était le même produit, mais amélioré. »

« Je déteste les comparaisons avec les Beatles, mais quand tu écoutes leurs albums remixés, tout est dans ta face, tout est croustillant, dit Michel Rivard. Tu entends les voix et les guitares séparément. Tu as plus de « plaisir » audiophile. C’était ça le but. »

En réécoutant l’album, les membres de Beau Dommage se sont immédiatement replongés dans cette époque effervescente des années 1970. « Ça m’a replongé en studio, quand on a fait l’album, avec les fous rires et les niaiseries », dit Réal Desrosiers.

« Personne n’avait un studio chez lui, dit Michel Rivard. C’était quelque chose, à l’époque. Aller en studio était un événement. »

Finies les retrouvailles

Même s’ils en étaient au début de leur carrière, les musiciens savaient qu’ils avaient de bonnes chansons entre les mains. « On aimait nos tounes. Je pense qu’on aimait le son qu’on produisait, dit Michel Rivard. Mais on n’avait aucune idée de la portée commerciale de l’affaire. On s’attendait à rejoindre les gens de notre âge qui avaient vécu à Montréal. On n’avait aucune idée que ça pouvait intéresser quelqu’un à Dolbeau. »

Le succès de ce premier album a été indéniable avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Les musiciens ont enchainé avec trois autres albums en trois ans, avant de se séparer en 1978. Après différents retours dans les années 1990 et 2000, peut-on espérer d’autres retrouvailles sur scène pour Beau Dommage?

« Tu peux espérer mais il n’y en aura pas! » répond Réal Desrosiers en riant.

« C’est une décision de groupe réfléchie depuis plusieurs années, ajoute Michel Rivard. Je pense qu’on a donné. On a fait une super tournée. On a fait des événements, on a fait un super album que plus personne n’attendait. On a bien fait notre service après-vente. [...] Même se réunir tout le monde, c’est rendu difficile, pour toute sortes de raisons. Il faut juste que les gens s’habituent au fait qu’il n’y aura plus de photo de toute la gang ensemble. »

L’album remixé de Beau Dommage est disponible en différents formats.

10 faits sur le premier album