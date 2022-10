Le secrétaire d’État américain en visite à Montréal vendredi

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, va effectuer sa première visite officielle au Canada en tant que responsable de la diplomatie américaine. Il se rendra à Ottawa jeudi puis à Montréal le lendemain.

Lors de sa visite à Ottawa, M. Blinken rencontrera la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avec qui il échangera notamment sur la crise en Haïti, la situation en Iran, l’Arctique, la prochaine stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique et de la guerre en Ukraine.

«Le Canada et les États-Unis entretiennent l’une des relations les plus productives, collaboratives et importantes au monde à l’égard de diverses questions bilatérales et mondiales. La visite du secrétaire Blinken donne la chance au Canada de souligner à nouveau l’importance d’une collaboration étroite entre les deux pays sur la scène mondiale, y compris dans la région indo-pacifique», a déclaré Mélanie Joly, dans un communiqué, mercredi.

À Montréal, le secrétaire d’État américain visitera une installation de recyclage du lithium en compagnie de Mme Joly. L’objectif de cette visite est de «promouvoir la compétitivité nord-américaine et approfondir la coopération économique et de la chaîne d'approvisionnement», selon l'agenda de M. Blinken.