Les Saguenéens remportent un match serré à Baie-Comeau

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a payé cher pour son indiscipline, mercredi soir, quand il s’est incliné par le pointage de 4 à 3 devant les Saguenéens de Chicoutimi.

Victimes d’un troisième revers d’affilée, les membres de l’équipage avaient pourtant amorcé le match du bon pied avec les deux seuls buts marqués de la première période.

Les nombreuses infractions (10 au total) ont toutefois coulé le navire et ont permis aux visiteurs de revenir en force avec une poussée de quatre buts au cours du deuxième engagement.

En avance 3-1, les locaux ont de nouveau connu une baisse de régime et les Bleus en ont profité pour combler le recul, prendre l’avance et conserver cette mince priorité jusqu’à la fin du temps réglementaire.

« De l’indiscipline. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Je ne voudrais pas partir un GoFundMe...Les joueurs ont joué avec intensité. Il y a eu plusieurs punitions et disons que je vais les regarder de nouveau », s’est contenté de résumer le pilote Jean-François Grégoire.

Punitions

Avec un recul d’un but au début du troisième tiers, le Drakkar a quand même essayé. « À chaque fois que nous avions une occasion de revenir, on avait une punition. C’est difficile d’avoir du momentum. Il va falloir mieux gérer nos émotions », a répété l’entraîneur qui avoue avoir vécu beaucoup de choses spéciales durant la soirée.

Maxim Massé, Marc-André Gaudet, Andrei Loshko et Peteris Bulans ont déjoué le gardien de but Olivier Ciarlo qui, après une première période sans faille, a éprouvé plus d’ennuis au cours de la deuxième.

Maël Lavigne, Xavier Fortin et Marc-Antoine Mercier ont sonné la riposte des perdants face au vétéran cerbère Charles-Antoine Lavallée.

Récemment acquis des Sea Dogs de Saint John en retour d’un choix de 2e ronde en 2023, l’attaquant de 20 ans Marshall Lessard n’était pas de la partie et devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers au cours du week-end.

Le Drakkar jouera son prochain match demain, lorsqu’il accueillera la visite des Islanders de Charlottetown.