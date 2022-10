L’ex-présidente de la Commission des droits de la personne s’ouvre le coeur

Chassée de la présidence de la Commission des droits de la personne et des droits de jeunesse (CDPDJ) en 2018 en raison d’allégations de «manquements graves à l’éthique», l’avocate Tamara Thermitus est revenue, pour une première fois, sur son passage tumultueux à la tête de l’organisme.

Me Thermitus a expliqué, dans une longue entrevue mise en ligne par le média «The Walrus» mercredi, avoir éprouvé des ennuis dès sa nomination à la tête de la CDPDJ par le gouvernement de Philippe Couillard, en 2016. À l’époque, le gouvernement libéral espérait, en nommant une première présidente noire à la Commission, mettre de l’avant un symbole fort de la lutte contre le racisme.

Or, l’avocate d’origine haïtienne a rapidement fait face à du racisme de ses collègues au sein même de la Commission, a-t-elle assuré au Walrus.

Lors de son entrée en poste, Me Thermitus a fait produire une enquête externe sur le travail réalisé au sein de la commission par certains employés, qui concluait qu’il y avait lieu d’apporter des réformes. Elle se serait ainsi mis à dos certains employés, qui la jugeaient continuellement, détaille le média.

«On ne me voit pas comme quelqu’un qui peut avoir du pouvoir sur les autres. Des personnes noires dirigeant des personnes blanches, c’est une anomalie», a résumé l’avocate dans son entrevue.

Cinq mois après son entrée en fonction, et quelques jours après l’annonce de consultations de la CDPDJ sur le racisme systémique, le Protecteur du citoyen a annoncé avoir ouvert une enquête sur Tamara Thermitus en raison de plaintes anonymes l’accusant de harcèlement, psychologique, de mauvaise gestion et de manquements éthique et déontologique.

Avec le recul, l’avocate estime qu’elle n’aurait pas dû être surprise par ce développement. «J’agissais en toute bonne foi, mais je savais aussi que je travaillais pour une organisation publique où il y avait des problèmes, avec des personnes qui avaient des choses à cacher», a-t-elle confié.

Tamara Thermitus a démissionné le 29 novembre 2018, avant que l’Assemblée nationale ne la destitue de son poste.