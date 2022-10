L’Océanic toujours à la recherche d’un premier gain sur la route

RIMOUSKI-Un mois après le début de la saison régulière, l’Océanic de Rimouski est toujours à la recherche d’une première victoire sur les patinoires adverses après six défaites consécutives.

Les hommes de Serge Beausoleil aimeraient bien remédier à la situation dès ce jeudi soir contre les Cataractes à Shawinigan. « Ce ne sera pas facile. Les Cataractes comptent encore sur quelques vétérans qui ont participé à la conquête de la Coupe du président le printemps dernier. Cela leur permet d’avoir un bon début de saison. De notre côté, il faut bâtir sur nos performances du week-end dernier contre le Drakkar », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Le pilote rimouskois estime que les insuccès de son équipe sur la route depuis le début sont davantage attribuables à un mauvais début de saison en général plutôt qu’à une problématique sur la route. « Nous sommes bien traités sur la route. Nous dormons dans de bons hôtels et nous mangeons bien. Il n’y a pas de raison que nous soyons moins efficaces qu’à la maison ».

L’attaque est la meilleure défensive

Serge Beausoleil est d’accord avec l’adage voulant que la meilleure défensive soit l’attaque. « Samedi, nous n’avons perdu aucune bagarre devant notre filet lors des deux dernières périodes, en partie parce que nous avons passé beaucoup de temps en territoire adverse. Nous avons donné 22 chances de marquer en deux parties, ce qui est excellent. On vise entre 10 et 14 par match. C’est cette façon de jouer qu’il faut amener sur la route ».

La défensive s’impose

Si l’attaque s’est réveillée lors du dernier week-end, à commencer par le trio de Jacob Mathieu, Luka Verreault et William Dumoulin, la défensive a aussi été impeccable. « On a beaucoup parlé avec raison de Frédéric Brunet, mais des gars comme Mathis Gauthier et Simon Maltais ont haussé leur jeu. Les deux ont plus d’offensive qu’ils le pensent », a commenté Serge Beausoleil.

En bref

L’Océanic sera privée de trois morceaux importants pour le voyage à Shawinigan et à Drummondville (match vendredi soir) alors que les défenseurs Mathis Aguilar et Luke Coughlin sont blessés, tout comme l’attaquant Xavier Fillion.

Même s’il n’a pas joué cette saison, Coughlin est répertorié sur la première liste en vue du prochain repêchage de la LNH. Il est accompagné de Frédéric St-Denis et de Jan Sprynar. Concernant la faible production offensive de ce dernier (1 but et 2 passes en 12 matchs), Serge Beausoleil demeure patient. « L’an dernier, Louis Robin a commencé à s’imposer après les Fêtes. Les Euros ont besoin d’un certain temps d’adaptation ».