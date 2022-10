Mercedes-Benz va vendre ses actifs à un investisseur local en Russie

Le groupe automobile allemand Mercedes-Benz va vendre ses actifs en Russie à un investisseur local, a annoncé mercredi le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, dans un contexte d'offensive en Ukraine et de sanctions occidentales.

«Mercedes-Benz va vendre ses parts dans ses filiales russes à un investisseur local», la compagnie russe AVTODOM, a précisé le ministère dans un communiqué.

«Le nouveau propriétaire des filiales russes de Mercedes-Benz, la compagnie AVTODOM, pourra attirer d'autres sociétés en tant que partenaires pour organiser une fabrication commune» des voitures dans l'usine Mercedes de Iessipovo, inaugurée en 2019 et située à une cinquantaine de kilomètres de Moscou, selon la même source.

«Mercedes-Benz va quitter le marché russe», a confirmé le groupe allemand dans un communiqué.

Parmi les «priorités principales» de Mercedes-Benz lors de la conclusion de l'accord avec AVTODOM figurait notamment le maintien des emplois dans les filiales russes, a précisé la directrice générale de Mercedes-Benz-RUS, Natalia Koroliova, citée dans le communiqué du constructeur automobile.

Après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février et l'introduction de sanctions économiques, de nombreuses grandes entreprises et marques occidentales ont quitté la Russie, pour des raisons éthiques ou à cause des difficultés à y poursuivre leurs activités.