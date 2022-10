Michel Fugain revient au Québec pour une tournée anniversaire

Michel Fugain reviendra au Québec l’an prochain pour souligner son 80e anniversaire de naissance dans un tout nouveau spectacle.

La légende de la chanson française présentera «Michel Fugain fait bandapart» à partir de la fin du mois d’avril 2023. Il se produira respectivement les 28, 29 et 30 avril au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à la Salle André-Mathieu de Laval et au Zénith de Saint-Eustache. Il célèbrera cependant son 81e anniversaire à Trois-Rivières, le 12 mai prochain.

Accompagné de sa fameuse bande de quatre musiciens, l’auteur-compositeur-interprète revisitera ses plus grandes chansons, comme «Chante», «Une belle histoire», «Fais comme l’oiseau», «Attention mesdames et messieurs» et «La Fête». Il devrait aussi offrir quelques surprises à ses admirateurs.

Les billets pour la plupart des représentations sont en vente depuis mercredi matin, à la billetterie des salles de spectacle ou sur le site d’Entourage, qui produit sa tournée québécoise.