Mulroney s’inquiète de la crise

Quand il regarde «la période extrêmement difficile» que traverse le monde, avec la guerre en Ukraine et les conséquences économiques qui en découlent, l’ex-premier ministre Brian Mulroney s’inquiète et estime qu’«au Canada, il n’y a pas lieu d’avoir une séance de pétage de bretelles non plus».

De passage à l’Université Laval, pour le coup d’envoi de la campagne du Carrefour international Brian-Mulroney, qui vise à former des leaders québécois internationaux, l’ex-premier ministre en appelle au leadership en cette période trouble que traverse la planète.

«Oui, ça m’inquiète, a commenté M. Mulroney en entrevue. Lorsqu’on voit une guerre en Europe, des milliers de personnes qui meurent à cause de ça... C’est une intervention presque sans précédent dans l’histoire moderne, alors tout ça, c’est inquiétant.»

Les conséquences sont multiples, observe-t-il, citant l’Angleterre, qui a eu cinq premiers ministres en un an, et même les États-Unis, où des élections auront lieu dans deux semaines. «Je pense qu’il y aura des changements très critiques», observe-t-il.

Cesser les chicanes

Dans un article paru dans Le Devoir, mercredi matin, M. Mulroney écorchait le manque de sérieux du Canada de Justin Trudeau sur la scène internationale. S’il n’a pas voulu revenir sur ces propos, il fait valoir qu’après deux ans de pandémie, qui a pris toute la place, «il est temps de passer à autre chose».

«Ça prend un leadership qui veut s’affirmer au niveau national et international, ça prend une vision de ce dont le Canada a besoin pour les prochaines décennies. Si on reste chez nous, personne ne va venir nous voir pour des solutions.»

L’ex-premier ministre considère que le gouvernement, l’opposition officielle et le Bloc Québécois doivent cesser la partisanerie et les chicanes pour développer des projets de société en pensant à la famille canadienne moyenne, qui est en train de se faire écraser par l’inflation et les taux d’intérêt. «C’est ça qui nous manque», déplore-t-il.

M. Mulroney énumère des réalisations de son gouvernement qui ont consolidé la place du Canada sur la scène internationale. Il cite la création du Sommet de la francophonie, des mesures afin de soulager la famine en Afrique, la libération de Mandela, le traité sur les pluies acides, et bien sûr l’ALENA.

Il rappelle que l’objectif du Carrefour international consiste précisément à entraîner nos jeunes Québécois en vue d’exercer un leadership et d’apporter des solutions.

Poids du Québec

Brian Mulroney s’inquiète par ailleurs de la diminution du poids démographique du Québec au niveau national. Il faut plus d’immigration, croit-il, rappelant qu’il a négocié avec le Québec une entente lui permettant de faire venir autant d’immigrants de langue française qu’il le souhaitait.

«L’immigration porte la richesse, la richesse porte le bonheur. Il faut regarder ça de façon constructive et positive.»