Nouvelle hausse du taux directeur: les conservateurs jettent le blâme sur les libéraux

À défaut de réclamer le départ du gouverneur de la Banque du Canada, les conservateurs fédéraux dénoncent les mesures «dépensières» du gouvernement libéral comme étant le principal facteur derrière la nouvelle hausse du taux directeur annoncée mercredi.

Lors de la course à la chefferie, le chef Pierre Poilievre avait dit qu’il comptait mettre à la porte le gouverneur Tiff Macklem. Ce dernier aurait permis au gouvernement d’«imprimer» autant d’argent qu’il le souhaitait, lui reprochait-il.

Loin de ces critiques aujourd’hui, M. Poilievre a gardé son opprobre pour les libéraux.

«Grâce à la Justinflation, les gens vont payer des milliers de plus pour les hypothèques, les prêts et la dette de Trudeau. Limitons les dépenses gouvernementales. Ramenons le "gros bon sens" à Ottawa», a-t-il déclaré sur Twitter mercredi.

Curieusement, les plus récentes attaques à l’endroit de la Banque du Canada sont venues de l’opposé du spectre.

Lundi, le NPD de Jagmeet Singh a pris le relais en déplorant les hausses projetées de 50 points de base.

«Cette solution unique à l’inflation jette déjà les bases d’une récession et rend la vie difficile à la plupart des gens, en particulier aux familles de travailleuses et travailleurs et aux personnes à revenu fixe, comme les aînés et les personnes en situation de handicap», a écrit M. Singh au premier ministre Justin Trudeau vendredi dernier.

Même s'il a assuré respecter l'indépendance institutionnelle de la Banque du Canada, M. Singh a reproché à M. Macklem d’avoir déconseillé aux entreprises d’inclure des salaires plus élevés dans les contrats les liant à leurs employés.

Pierre Paul-Hus, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada, a déploré l’«incohérence» du NPD.

«L’augmentation du taux d’intérêt, c’est sûr, fait mal à tout le monde. Par contre, ce qui est surprenant pour moi c’est de voir ce que le chef du NPD fait», a-t-il dit en mêlée de presse mercredi matin. «Le chef du NPD demande à la Banque du Canada de cesser d’augmenter les taux d’intérêt alors que lui-même de l’autre côté pousse le gouvernement libéral à faire plus de dépenses, de créer de l’inflation.»

Quant à Tiff Macklem, Pierre Paul-Hus s’est gardé de toute critique ouverte. «Pour l’instant on est dans la gestion. Il faut vraiment que la Banque du Canada fasse son travail [qui est] de trouver des mesures pour contrôler l’inflation. C’est ce qui est le plus important.»

Ses collègues conservateurs Luc Berthold et Gérard Deltell ont aussi déclaré à la presse que l’inflation était le résultat des «mesures inflationnistes» du gouvernement Trudeau.

Le PCC a fait de l’inflation son cheval de bataille depuis la rentrée parlementaire en septembre. La quasi-totalité des interventions en Chambre du chef Pierre Poilievre et des membres de son caucus porte sur le sujet.