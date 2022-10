Photo courtoisie

La Fondation Dauphine sera de retour, pour une 4e année, avec son spectacle-bénéfice l’Open House de La Dauphine, cette fois le mardi 22 novembre, dès 20 h, dans la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm. La soirée, précédée d’un cocktail VIP dès 17 h 30, mettra en vedette Annie Villeneuve, Kim Richardson, Jean Ravel et Christian Marc Gendron, accompagnés sur scène de quatre musiciens, quatre choristes et un ensemble vocal de 25 personnes, le tout animé par la comédienne chouchou des Québécois Guylaine Tremblay (photo). Il s’agit d’une année importante pour La Dauphine puisqu’elle souligne ses 30 ans. Au fil des ans, elle s’est adaptée en élargissant son offre de services en fonction des besoins changeants des jeunes en difficulté de Québec. Depuis 30 ans, La Dauphine remplit sa mission : accueillir les 12-35 ans et les accompagner en tenant compte de leurs besoins spécifiques dans leur cheminement vers leur pleine autonomie afin de prévenir une détérioration de leur situation. Renseignements : https://ladauphine.org/

Entre nous

La Fondation Marguerite-Jacques tiendra son spectacle-bénéfice le samedi 19 novembre dès 20 h, à la salle l’IncomPARÉ, située au 775, avenue du Palais à Saint-Joseph, en Beauce, avec un spectacle de chansons populaires des années 60 à aujourd’hui, avec le groupe Between Us. Fondée en 1982, la Fondation Marguerite-Jacques profitera de cette soirée pour remettre ses bourses annuelles à des étudiants qui poursuivent des études en musique au cégep ou à l’université. De plus, les revenus de la soirée permettront à la Fondation de poursuivre son engagement envers les futurs musiciens. Les billets pour ce spectacle sont en vente à l’hôtel de ville de Saint-Joseph, au IGA de Saint-Joseph-de-Beauce et auprès des membres de la Fondation. Sur la photo, le groupe Between Us, formé de Rémi Lebel, Keven Lambert, Véronique Lambert, David Lapierre et Samuel Pomerleau.

Petits bonheurs d’école

Après deux ans d’absence (vous savez pourquoi) la Fondation Petits bonheurs d’école présentera, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Charlesbourg, son brunch-bénéfice le dimanche 13 novembre, entre 11 h et 13 h, au Patro Roc-Amadour sur la 1re Avenue, à Québec. Je vous rappelle que la Fondation vient en aide, depuis 34 ans maintenant, aux élèves des milieux défavorisés de la grande région de Québec. Pour vous procurer des cartes (30 $ ou 10 $ pour les 7 à 12 ans) ou pour faire un don, contacter le 418 628-4355. Renseignements au https://www.petitsbonheursdecole.com

En souvenir

Le 26 octobre 1997. Le pilote québécois Jacques Villeneuve (photo) remportait le Championnat du monde de Formule 1 lors d’un Grand Prix d’Europe disputé sur le circuit de Jerez de la Frontera au Sud de l’Espagne. C’est au 48e tour que Jacques Villeneuve plonge à l’intérieur du virage et surprend Michael Schumacher (photo) pour filer ensuite vers la victoire.

Anniversaires

Fabienne Larouche (photo) scénariste et productrice québécoise (District 31), 64 ans...Keith Urban, chanteur et guitariste de country australien, 55 ans...Steve Rogers, lanceur avec les Expos de Montréal (1973-85), 73 ans...Raynald Brière, ex-vice-président exécutif du conseil, RNC Média, 75 ans...Hillary Rodham Clinton, femme politique américaine, épouse de Bill Clinton, 75 ans...Jaclyn Smith, actrice (Charlie’s Angels) et femme d'affaires américaine, 77 ans.

Disparus

Le 26 octobre 2020 : Jacques Godin (photo), 90 ans, acteur connu pour avoir incarné de nombreux rôles à la télévision et au théâtre... 2020 : David Braley, 79 ans, propriétaire des Tiger-Cats de Hamilton, des Lions de la Colombie-Britannique et des Argonauts de Toronto de la LCF... 2019 : Pascale Roberts, 89 ans, actrice française... 2019 : Robert Evans, 89 ans, producteur de cinéma américain (Le Parrain)... 2016 : Léo Rinfret, 96 ans, fondateur de Rinfret Volkswagen à Lévis... 2014 : Oscar Taveras, 22 ans, jeune voltigeur des Cards de St-Louis (LNB)... 2012 : Arnold Greenberg, 80 ans, cofondateur des boissons Snapple...2014 : Germain Gagnon, 71 ans, un des derniers joueurs originaires de Chicoutimi à avoir évolué dans la LNH (357 parties) avec Vancouver, Montréal, les Islanders, Chicago et Kansas City... 2008 : Hélène Fortin, 49 ans, soprano originaire de Dolbeau-Mistassini... 2004 : Bobby Avila, 78 ans, joueur de baseball latino-américain.