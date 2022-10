Patinage de vitesse: un mélange d’expérience et de jeunesse

Le Canada présentera un mélange d’expérience et de jeunesse en fin de semaine à Montréal alors que sera donné le coup d’envoi de la saison de Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste.

Une aura de mystère plane toujours sur ces années post-olympiques alors que certains athlètes s’offrent une saison de transition.

« Les années post-olympiques représentent toujours un peu d’inconnu, a souligné l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Sébastien Cros. On ne sait comment s’est passé l’été des meilleurs patineurs et s’ils opteront pour une année de transition. Cette première Coupe du monde permet aux patineurs de se mesurer avec les autres et donne des indications sur les ajustements à apporter. »

Si les Chinois brillaient par leur absence en avril dernier à Montréal à l’occasion du championnat mondial en raison de la pandémie, ils seront présents cette fois-ci. Même chose pour la Néerlandaise Suzanne Schulting. La quadruple médaillée olympique des Jeux de Pékin avait été déclarée positive à son arrivée à Montréal et avait dû se retirer des mondiaux.

Absences

À l’exception de Shaoang Liu, qui a remporté trois médailles à Pékin, dont l’or au 500 m devant un Russe et Steven Dubois, et de son frère Shaolin Liu, qui brilleront par leur absence, les grosses pointures seront présentes. Liu a gagné l’or au mondial l’an dernier devant Pascal Dion, qui a été sacré vice-champion du monde. Un total de 150 patineurs de 25 pays seront au rendez-vous.

Kim Boutin est bien contente de se mesurer à Schulting. « Plus la compétition est relevée, plus c’est intéressant, a mentionné la quadruple médaillée olympique. Ça permet de voir où nous sommes rendues et de planifier notre entraînement. »

Impasse

Boutin fera l’impasse sur sa spécialité du 500 m pour se concentrer sur les épreuves du 1000 m. « Quand je me suis assise avec Sébastien pour établir le plan des quatre prochaines années, la priorité était d’améliorer mes dépassements, a-t-elle expliqué. Les dépassements ont représenté ma bête noire au cours des dernières années. Je dois améliorer ma recherche de vitesse en fin de course pour revenir de l’arrière. »

Boutin a beaucoup travaillé sur l’aspect tactique au cours de son entraînement estival. « Pour travailler cette facette, c’est plus intéressant de participer à des courses de 1000 m que de 500 m, a expliqué Cros. Kim va se retrouver au sein du peloton et elle va pouvoir travailler ses stratégies. On va ramener le 500 m plus tard en Coupe du monde, mais ce n’est pas l’objectif prioritaire. »

« Il y a des aspects que Kim travaille sur 1000 m et qu’elle va pouvoir transférer sur 500 m, de poursuivre Cros. Tu as besoin d’arriver avec des outils différents sur le plan tactique, physique et mental. Tu ne peux pas tenir une carrière uniquement sur le plan physique, sinon tu te fais rattraper un moment donné. »

Un 1er départ pour Mathieu Pelletier

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Mathieu Pelletier deviendra le deuxième Canadien le plus jeune à participer à une étape de la Coupe du monde.

Âgé de seulement 16 ans, le patineur de Laval a obtenu son laissez-passer en terminant au cinquième rang lors des nationaux disputés à Québec du 14 au 16 octobre. Le patineur le plus précoce sélectionné en Coupe du monde est Steve Robillard, qui a réussi l’exploit en 1999 à l’âge de 15 ans.

« C’est une fierté et un beau sentiment d’être l’un des plus jeunes Canadiens sélectionnés en Coupe du monde, a exprimé celui qui a enfilé les longues lames pour la première fois à l’âge de 5 ans. Je serai le patineur le plus jeune à la Coupe du monde en fin de semaine. Je me sens prêt et je vais faire de mon mieux. Je veux prendre de l’expérience. »

Future étoile

Identifié par plusieurs comme la future étoile du patinage de vitesse canadien, Pelletier accepte les fleurs, mais garde les deux pieds sur terre. « C’est un beau compliment, a-t-il reconnu, mais je ne ressens aucune pression. C’est ma première saison sur la scène internationale et la première année d’un nouveau cycle olympique. Mon objectif est de participer aux Jeux de 2026 en Italie, mais je vais y aller une étape à la fois. »

Pelletier a dû se battre pour mériter son laissez-passer. « Ce fut vraiment serré jusqu’à la dernière course et j’ai dû réussir un dépassement avec un tour et demi. C’était la première fois que je participais aux sélections et je ne m’attendais pas nécessairement à me qualifier. »

Sébastien Cros n’est pas surpris des succès de Pelletier. « On l’a vu patiner tout l’été avec l’équipe Next Gen et on savait qu’il serait un candidat sérieux pour se qualifier, a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Aux nationaux, il n’était pas à son meilleur parce qu’il était encore fatigué de son entraînement estival. On a géré sa récupération avant la Coupe du monde. »

Charles Hamelin se plaît à la retraite

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Charles Hamelin était aux premières loges pour présenter les membres de l’équipe canadienne qui prendront part à la Coupe du monde. Hamelin n’a pas annoncé son retour à la compétition. Il a plutôt troqué son « skin » pour un veston et campé le rôle de présentateur. « Ce n’est pas un hasard si je suis ici parce que j’avais dit que je voulais rester près du patin au moment de prendre ma retraite en avril dernier à l’occasion du championnat mondial. Je suis en admiration totale avec l’équipe. Je n’ai pas pu être à Québec pour les sélections, mais j’ai vu toutes les courses. Je vais me reprendre en janvier lors des prochaines sélections. »

Sport en santé

Hamelin estime que son sport est en santé. « Il y a eu des surprises aux sélections et ça démontre la profondeur de l’équipe, a-t-il indiqué. Je n’ai aucune crainte que les hommes et les femmes vont tirer leur épingle du jeu. Embauché un peu à la dernière minute un an et demi avant les Jeux de Pékin, Sébastien Cros est bien en place et il sera en mesure d’amener l’équipe encore plus loin. »

« D’autres légendes vont prendre la relève, de poursuivre l’athlète masculin le plus décoré au pays aux Jeux d’hiver avec six médailles olympiques. Steven [Dubois] est bien en selle ; Pascal [Dion] est solide ; Jordan [Pierre-Gilles] a le cœur gros comme le monde ; et Maxime [Laoun] peut surprendre. Il y a des jeunes qui ont un potentiel grand comme le monde. »